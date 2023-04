Juliana cruzó a Romina Uhrig por los malos tratos en "Gran Hermano" y reveló el despectivo apodo que le puso

Hasta sus últimos días dentro de la casa, Romina Uhrig fue la encargada de cocinarles a todos los demás participantes de Gran Hermano (Telefe). Ahora, luego de que terminó el reality, Juliana Díaz lanzó frases fulminantes hacia las comidas que preparaba la exdiputada y reveló el despectivo apodo que le puso.

“Me encanta decirle 'olla popular', porque es re ella. Hacía guisos, polenta...”, dijo la exconcursante en un streaming con Agustín Guaris. Sus palabras generaron polémica entre los usuarios de Twitter y trataron de “desagradables” y “miserables” tanto a “Frodo” como a “Tini”.

“Es bien de político, ¿cómo no le va a gustar ese sobrenombre? Es muy ella”, explicó Juliana respecto al apodo que le puso a la exdiputada del Frente de Todos. Luego, la actual pareja de Maxi Giudici contó cuáles fueron los tratos de Romina que más le molestaron.

“Hacía la filita, y los chicos con los platitos”, expresó ella sobre el método que tenía Uhrig para servir la comida en la casa más famosa y dijo que a Agustín “lo dejaba esperando” hasta lo último. “Dependía de si vos te merecías un poco más de carne, o no, muy tremendo lo de 'olla popular'”, cerró.

“No querían que llegue una peronista a la final”: la letal crítica de Romina a la producción de Gran Hermano

Romina Uhrig reflexionó en las últimas horas sobre su participación en Gran Hermano (Telefe) y lanzó una letal crítica hacia la producción del reality. En una entrevista con Pedro Rosemblat para Gelatina, la exdiputada del Frente de Todos lanzó: “No querían que llegue una peronista a la final”..

La opinión de la exparticipante apareció porque a las últimas instancias del juego siempre llegaban 4 participantes pero, en esta oportunidad, se decidió eliminarla y que solo haya 3 hermanitos compitiendo por el premio. “La final la cambiaron, y no entendíamos qué pasó”, expresó ella.

Sobre este tema, Romina Uhrig dijo que esa decisión de la producción podría haber sido por un problema de rating. “Pero cuando salí de la casa, y vi toda la campaña que me hicieron, obviamente no querían que llegue una persona peronista y kirchnerista a la final. Es más que obvio”, especuló al aire de Gelatina.

“¡Obviamente!”, exclamó en ese momento el conductor del ciclo, Pedro Rosemblat. “Era como decir 'no puede llegar esta persona a la final', yo lo veo así”, agregó la exdiputada. Sin embargo, recalcó: “La cuestión es que yo en la casa jamás metí a la política en el medio, siempre respeto cada postura, no me meto en esos casos”.