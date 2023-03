Julieta Poggio deslizó un comentario irónico sobre la novia de Marcos Ginocchio: "Raro, ¿no? Aparece justo ahora que él ganó"

Una de las grandes sorpresas de la final de Gran Hermano (Telefe) fue la aparición de la novia de Marcos Ginocchio, el participante que resultó ganador del certamen. La presencia de la joven no solo llamó la atención de los televidentes sino también de Julieta Poggio, con quien se lo vinculó al participante salteño durante la estadía que compartieron en la casa más famosa del país.

“¿Es la primera vez que aparece en la tribuna? Qué raro, no... ¡Justo él es ganador y ella aparece!”, sostuvo la influencer con picardía al aire de Cortá por Lozano (Telefe) en referencia a Juli Illecas.

Rápidamente, los panelistas del programa fueron a fondo y le preguntaron si la joven se “quiere colgar” del flamante campeón del reality. Y, sin dudarlo, Poggio insistió en su punto de vista: “Digo... porque no fue a otras tribunas. Ahora, en la final aparece. Media rara la aparición”. Muchos fans de "Gran Hermano" se ilusionaron con un romance entre Marcos y Julieta. (Foto: captura de Telefe)

Además, la concursante que se quedó con el tercer lugar en el reality hizo una comparación entre la actitud que tuvo su novio, Lucca Bardelli, su novio, y la de Illecas. “Él estuvo en todas (las galas)”, valoró.

Por supuesto que la opinión de Julieta no pasó desapercibida en las redes sociales donde muchos usuarios sostuvieron que sus declaraciones se produjeron porque la influencer se puso celosa de la pareja del ganador, mientras que otros se sintieron representados por lo que expresó.

“Dijo lo que todos pensamos”, sostuvo un usuario. Y otro acotó: “Yo no digo que a Julieta le guste el primo, pero hemos visto que ella es muy celosa de él. Cuando entró Martina estaba que no podía más de celos. Así que no creo que le haya caído bien que ahora haya aparecido esta novia”.

El papá de Marcos Ginocchio aclaró el estado de sentimental de su hijo luego de que lo acusaran de “farsante”

Marcos Ginocchio se fundió en un fuerte abrazo con su familia al ingresar al estudio de Gran Hermano (Telefe). Entre esos seres queridos se encontraba Julieta, a quien muchos señalaron como su novia. La persona que instaló la versión fue Marisa Brel, que se sacó una foto con la chica y dio por hecho que era la pareja del ganador de esta edición, aunque eso no es cierto.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte y me sonrió. Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”, escribió la periodista. Sus palabras obligaron a José Ginocchio, el padre del campeón, a aclarar cuál es el verdadero estado sentimental del estudiante de abogacía, que en las redes fue acusado de mentiroso y farsante. Juli Ilescas, la novia de Marcos Ginocchio, estuvo ayer presente en el programa y se reencontró con el salteño. (Foto: Instagram / marisabrel).

“Él tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron. Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero, veremos qué pasa”, sostuvo en diálogo con Primicias Ya. Con esta declaración, los fans del reality se ilusionan con un affaire entre el Primo y Julieta Poggio, que pronto se separaría de Lucca Bardelli por los rumores de infidelidad, según creen sus seguidores.