Julieta Puente anunció que espera su primer hijo: "La felicidad se duplicó en nuestro corazón"

Este miércoles por la noche, Julieta Puente anunció en su cuenta de Instagram que está esperando su primer hijo junto a Facundo Miguelena, su esposo. La noticia fue compartida con un mensaje cargado de emoción y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El anuncio se realizó mediante un carrusel de fotos en el que se puede ver a la pareja en la playa, mostrando la primera ecografía del bebé. En la publicación, Puente se dirigió a su comunidad con un mensaje afectuoso: "Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón".

En el mismo posteo, la influencer adelantó que en los próximos días compartirá detalles del proceso que atravesó de manera privada. "Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)", escribió.

Visiblemente emocionada, Julieta expresó que aún le cuesta dimensionar el momento que está viviendo. "Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: vamos a ser papás", señaló, destacando el acompañamiento constante de sus seguidoras.

En el cierre del anuncio, Puente indicó que la fecha estimada de parto sería en julio y dejó un mensaje abierto a su comunidad: "Ahora empieza nuestra real aventura, ¿será que nos acompañarán?".

Julieta Puente y Facundo Miguelena anunciaron que serán padres por primera vez (Foto: Instagram/julieta_puente)

La historia de amor de Julieta Puente y Facundo Miguelena

Julieta Puente y Facundo Miguelena construyeron una relación que creció lejos del escándalo mediático, pero marcada por gestos románticos que conmovieron a miles de seguidores. Juntos desde hace más de cinco años, atravesaron distintas etapas que hoy los encuentran casados y a punto de convertirse en padres.

Según relató la propia Julieta, se conocieron gracias a un amigo en común, Fede Balse, quien fue clave para que el vínculo comenzara. Desde entonces, la pareja continuó unida de manera ininterrumpida.

Facundo, exnadador de la Selección Argentina, decidió dar un giro en su vida profesional y se formó como piloto de avión. En ese proceso, Puente tuvo un rol central. Uno de los momentos más recordados de la pareja ocurrió cuando ella se subió por primera vez a un vuelo comandado por él. Desde la cabina, Miguelena le dedicó un mensaje público de agradecimiento por el apoyo recibido, lo que provocó la emoción de la influencer.

La propuesta de casamiento llegó durante un viaje a Nueva York, cuando Facundo la sorprendió con un paseo en helicóptero y, en pleno vuelo, le pidió matrimonio. El momento quedó registrado y fue compartido por Julieta en redes sociales.

La pareja se casó por civil el 23 de febrero de 2024 en Mar del Plata, en una ceremonia íntima. Semanas después, celebraron su boda con una gran fiesta al aire libre en Benavídez, rodeados de familiares, amigos y figuras del ambiente. La celebración incluyó detalles personalizados, referencias al mundo de la aviación y la presencia de su perrita Burpi.

Tras el casamiento, disfrutaron de una luna de miel en Hawái, donde compartieron actividades al aire libre y entrenamientos, fieles a su estilo de vida activo.

Ya instalados en una nueva etapa, recientemente anunciaron la compra de la casa de sus sueños. "Empezamos de menos diez y hoy estamos acá", escribió Julieta, reflejando el camino recorrido juntos, que ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo.