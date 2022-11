Karina La Princesita confesó que se arrepiente de haber estado en Showmatch: "Te hacen la psicológica"

Karina La Princesita recordó su paso por Showmatch, La Academia (El Trece), el programa que condujo Marcelo Tinelli en 2021, y fue filosa. Según contó, por aquel entonces rechazó ser jurado de La Voz Argentina (Telefe) para participar del ciclo de canto y baile, pero se arrepintió.

Karina La Princesita pasó por Antes que Nadie (Luzu TV) y confesó que se fue arrepentida de La Academia. "Después fuiste jurado en Telefe también, hiciste las dos cosas", señaló Diego Leuco. "Sí, sí... Pero me parece que a veces tengo que ser un poco más egoísta; decir: 'Che, a mi me conviene y prefiero hacer esto y si te parece que soy una desagradecida, arreglate' y no me sale. Entonces como me habían dado trabajo durante la pandemia (como jurado del Cantando 2020) y medio que te tiran frases... te hacen la psicológica y yo, no por no saber decir que no... pero dije 'bueno, voy'", se sinceró la cantante.

"No lo voy a volver a hacer. Porque encima me terminé yendo arrepentida como diciendo 'para qué dije que sí, me quiero cortar las bolas'. Igual pienso que con el tiempo todo pasa por algo", concluyó.

La renuncia de Karina La Princesita a Showmatch, La Academia

En octubre de 2021, Karina "La Princesita" renunció a Showmatch La Academia después de cruzarse con Yanina Latorre, quien se sumó al programa como integrante del jurado invitada especialmente por Marcelo Tinelli.

“Renunció @Kari_prince #LAM”, anuncio Ángel de Brito en su cuenta de Twitter comunicando a sus seguidores el bombazo.

Quien tomó los guantes para seguir detallando lo ocurrido, fue el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar. "Se acaban de pelear en ShowMatch @yanilatorre y @kari_prince" , anunció. "Karina se fue recaliente, diciendo que el jurado era una mierda”, manifestó el periodista sobre el cruce de la cantante con la panelista de LAM.

Luego especificó que Karina se enojó por el bajo puntaje del jurado. En la misma línea, dijo: “Yanina le respondió a Tinelli, que tampoco le gustó el baile de la Princesita”. Para finalizar la expareja del "Polaco" lanzó: “Agradécele a Wanda que tenés tus minutos de fama, por ella estás hoy acá” fue el furioso mensaje que disparó la artista contra Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Karina La Princesita protagonizaron un impensado cruce en La Academia después de la coreo de la cantante en homenaje al tango. La panelista, invitada especial del ciclo, dio su opinión y la artista enfureció.

“Yo me pongo la camiseta para este show, puede que no siempre se valore. Nosotros logramos lo que queríamos lograr”, se defendió Karina. “Me parece que te vas a enojar. No sé nada de canto, pero te puedo evaluar”, lanzó Yanina.

“Puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, gracias a Wanda”, disparó La Princesita. “Karina, tenés un problema. No aceptás la crítica”, cerró Yanina, en un fuerte cruce.