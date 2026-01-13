Kun Agüero desmintió una supuesta pelea con Pampita durante sus vacaciones en Punta del Este

Sergio "Kun" Agüero salió a desmentir de manera categórica los rumores que lo vinculaban con una supuesta pelea con Carolina "Pampita" Ardohain durante las celebraciones de Año Nuevo en Punta del Este.

La versión se instaló a partir de un informe difundido en el programa LAM (América), donde se aseguró que el exfutbolista se habría molestado por los fuegos artificiales que la modelo y su entorno organizaron para recibir el 2026.

Ante la repercusión del tema, Agüero habló con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live y negó cualquier tipo de conflicto. "No, nada que ver. Mirá si voy a pelearme con ella... La verdad no sé de dónde sacaron eso", afirmó.

En la misma línea, el exjugador explicó que mantiene una buena relación con Pampita y que la situación descripta nunca ocurrió. "Leí todo lo que dijeron de los fuegos artificiales, pero nada que ver. Nunca pasó nada y fuimos a comer a su casa y todo bien", aseguró.

Incluso, Agüero remarcó que el vínculo fue más que cordial durante esos días. "Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez. Alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo", concluyó, dando por cerrado el tema.

De este modo, el Kun enfrentó públicamente el rumor que circuló a comienzos de enero y que lo señalaba como protagonista de un supuesto enfrentamiento con la conductora y modelo durante las fiestas.

El presente amoroso de Pampita en Punta del Este

Más allá de las versiones desmentidas, Pampita se muestra muy activa en sus redes sociales, donde comparte distintos momentos de sus vacaciones en Punta del Este, entre compromisos laborales y su vida personal.

Durante su estadía en el balneario uruguayo, la modelo publicó imágenes junto a su pareja, Martín Pepa, con quien asistió a una exclusiva fiesta en la playa junto a amigos. En las postales se los ve muy cercanos, tanto en la pista de baile como con el mar de fondo.

Para cerrar la noche, Pampita sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de ambos dándose un beso. En esa ocasión, lució un look compuesto por una pollera negra con piedras, botas altas y una campera de cuero.