L-Gante le contestó a Tamara Báez por los reclamos económicos que hizo: "No puede pagar una multa del country, pero sí un iPhone 14"

Cada día se vuelve más inviable una tregua entre Tamara Báez y L-Gante. Después de que ella expusiera que el cantante le mandó fideos como cuota alimentaria, la respuesta no tardó en llegar y tampoco las chicanas. “No puede pagar una multa del country, pero si un iPhone 14″, lanzó indignado.

A través de mensajes que le envió a una panelista de A la tarde (América), el referente de la cumbia 420 se mostró indignado por los reclamos económicos que recibe de parte de su ex.

“Él dice que le da todo: piletero, jardinero, niñero, casa, comida. También que cumple con los días y las pocas horas que puede ver a su hija: martes, jueves y fines de semana de por medio, y que intenta compensar los días que no puede verla por cuestiones de trabajo. Siente que es una extorsión”, sostuvo la periodista que estaba en contacto con el artista.

Además, el intérprete de “El último romántico” no dejó pasar una situación: Báez se resiste a pagar la multa de 210 mil pesos que le hicieron en el country donde vive por los ruidos molestos que hizo en su cumpleaños. “No puede pagar esa multa, pero si un iPhone 14″, lanzó L-Gante sobre la madre de su hija.

Por otra parte, también señaló que su ex sale a pasear con un auto a pesar de que no tiene licencia para conducir. “Pídanle el registro”, soltó

En este momento son varios los conflictos mediáticos y judiciales entre L-Gante y Tamara Báez. La influencer ya lo llevó a la Justicia por “violencia familiar, económica y hostigamiento”, demanda de alimentos, compensación económica y también por el confuso episodio en el que ingresaron a su hogar y se llevaron algunas de sus pertenencias.

“¿Él puede mostrar a mi hija y yo no?”: Tamara Báez, furiosa con L-Gante porque incumplió un acuerdo

Varios son los conflictos que engloba la batalla mediática y judicial que protagonizan L-Gante y Tamara Báez desde que se separaron. Uno de los puntos en los que se pusieron de acuerdo a través de sus abogados es que no iban a exponer más a su hija Jamaica en las redes sociales. Sin embargo, el cantante no cumplió con lo pactado y este miércoles subió una imagen suya junto a la bebé.

Furiosa porque el referente de la cumbia 420 publicó una instantánea de la nena en sus historias, la instagramer salió al cruce y lo escrachó -a pesar de que el artista ya había borrado el posteo-. “¿Él sí la puede mostrar y yo no?”, cuestionó en sus redes. Tamara Báez expuso a L-Gante porque expuso a su hija en las redes sociales. (Foto: Instagram / tamibaez429)

Más temprano, Báez ya había apuntado contra el intérprete de “El último romántico”. Su enojo tenía una explicación: no le pasó el dinero de la cuota alimentaria, pero a cambio le envió una bolsa con paquetes de fideos moñitos, mostacholes y tirabuzón. Dolida por no contar con el efectivo para abonar las cuentas, lo acusó de ratón y disparó: “¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora”.