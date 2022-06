L-Gante le respondió con una indirecta picante a La China

En las últimas horas, se suscitó un inesperado cruce entre Eugenia La China Suárez y L-Gante. Todo comenzó cuando el cantante de cumbia 420 fue abordado por el cronista de Socios del espectáculo luego de arribar al aeropuerto de Ezeiza, tras sus vacaciones en España, y fue consultado por la actriz.

“La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?”, le consultaron. Con cierta sorpresa, contestó: “¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”. El cronista hacía referencia a “El juego del amor”, el dueto de la también actriz con el artista cordobés Santiago Celli, que vio la luz a fines de abril. Además, se había manifestado sobre el incipiente romance entre ella y Rusherking: “¡Qué locura!, lo re engancharon”, opinó.

Un poco molesta por la reacción del artista, la ex Casi Ángeles no se quedó callada y le dedicó un filoso tweet: “Querido 'lgante' cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, disparó junto a un gif de un niño tirando un beso. También le dio un like al mensaje de una de sus seguidoras, que opinó: “Están ensañados, a cualquier persona le van a preguntar qué opina de lo que hace o deja de hacer Eugenia? ¡Mamita!”.

Lo cierto es que luego de este entredicho, ambos coincidieron anoche en el show que Emilia Mernes hizo para presentar su primer álbum. Ambos subieron stories felicitando a la cantante, aunque luego Eugenia las borró. Pero justo momentos antes de encontrarse en ese lugar, L-Gante compartió en sus historias una noticia de un portal en el que se mencionaban sus dichos sobre el noviazgo entre Suárez y el trapero. En esa publicación, el intérprete de “Perrito Malvado” había comentado: “¿Por qué todos me pelean a mí?”, en una clara indirecta hacia la actriz.

El último sábado, había sido Rusherking el primero en hablar públicamente sobre su relación con Eugenia. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el exnovio de María Becerra en PH, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”.

A continuación, contó con detalles su noviazgo: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Por momentos soltándose, y por otros volviéndose introvertido, Rusherking repasó aquellos primeros momentos con La China. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. Pero asegurando que todo marcha por el buen camino: “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”.