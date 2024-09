L-Gante preocupó a sus seguidores: casi cancela una presentación en Luján por un problema de última hora

Este viernes L-Gante preocupó a sus seguidores con un posteo en sus historias de Instagram. La agenda del cantante se vio alterada por una situación inesperada.

A pocas horas de presentarse en un reconocido club en Luján, al artista le salió un orzuelo en el ojo. Alarmado por la creciente inflamación y el dolor, subió una historia en Instagram para pedir a sus fans alguna recomendación, a fin de aplacar los molestos síntomas. L-Gante no pudo resolver a tiempo su problema de orzuelo y solucionó como pudo, antes de su presentación en Luján. (Foto: Instagram / lgante_keloke)

Mientras se aplicaba una bolsita de té de manzanilla en el ojo afectado, el intérprete comentaba a cámara lo sucedido: "Alguien que me rescate un parche, para esta noche, que tengo el ojo refeo, y no es una piña", advirtió. Al pie de publicación escribió: "Me salió un orzuelo".

Sin embargo, L-Gante no tuvo tiempo para encontrar otros paliativos en tan poco tiempo, así que en una publicación posterior mostró la única solución viable que terminó por salvarle la noche: se puso unos lentes de sol con espejos azules polarizados.

L-Gante se metió con la familia de Alex Caniggia tras la pelea por los dientes: "Le dieron muy mala educación"

Aunque parece que estaba terminada, la polémica que hubo alrededor de la nueva dentadura de L-Gante continuó. El cantante volvió a arremeter contra Alex Caniggia cuando le preguntaron por él y, también, contra Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

En una charla con Socios del espectáculo (eltrece) el referente de la Cumbia 420 liquidó al conductor de streaming al recordar lo que había dicho sobre su dentadura.

"No es nada para mí. No me causa nada. Solo es una persona fácil de responderle porque no tiene empatía, no tiene clase y no tiene memoria de que él tenía los dientes más feos que los que tenía yo", lanzó.

Caniggia había sido duro contra L-Gante al mofarse de los arreglos en los dientes que se había hecho el cantante. Lejos de olvidarse del tema, el músico insistió en cuestionar, también, el entorno del mediático. L-Gante se arregló la dentadura en Colombia. (Foto: instagram/lgante_keloke)

"Es causa de la mala educación que le habrán dado sus padres a él. Lo único que me da Alex Canigia es un mal ejemplo de haber nacido en una cuna de oro. Si uno nace con los padres con un buen oficio, buena economía y todo eso, y sos así de persona como él, preferiría mil veces nacer pobre", sostuvo.

Luego, el cronista del programa de espectáculos de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares indagó más. "¿Qué creés que hace bien Alex Canigia?", consultó. "Creo que hacer que lo odien. Eso lo hace perfecto", cerró.