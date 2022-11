L-Gante y su padre biológico se reencontraron tras 17 años sin verse: "El pibe es sencillo como yo"

L-Gante brindó este fin de semana un recital multitudinario en la provincia de Entre Ríos. No solo se trató de un show memorable porque fue el espectáculo central de la Fiesta de Disfraces, sino porque marcó el reencuentro con su padre biológico tras 17 años sin verse.

Desde hace semanas, ambos venían coqueteando con la idea de reparar el vínculo. Sin embargo, ninguno daba el primer paso. Finalmente, motivado por una de sus hijas, Miguel Ángel Prosi accedió a presenciar el recital que el referente de la cumbia 420 hizo en Paraná y ahí se materializó el encuentro.

A pesar de que hubo una tensión inevitable en los primeros momentos de este esperado cara a cara, la incomodidad rápidamente quedó atrás y se fundieron en un abrazo.

“¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Mucho gusto, eh”, le dijo Prosi a su hijo en el cara a cara que captaron las cámaras de A la Tarde (América). Entusiasmado, el artista le respondió: “¿Todo bien? Buena, bien ahí”.

Minutos después, el hombre describió el encuentro como “normal”. “El pibe es sencillo como yo, no tiene puntos en contra ni nada que reprocharle. Me dijo que mañana hablamos de nuevo”, definió. Además, reveló que coordinaron para volver a verse pronto.

Así empezó a gestarse el reencuentro de L-Gante y su papá biológico

A fines de octubre, L-Gante y su papá biológico, Miguel Ángel Prosi, coincidieron en un programa y limaron asperezas en una comunicación telefónica. Todo ocurrió al aire de A la tarde (América), donde Prosi aseguraba que él no es un mal padre y que le gustaría tener una relación con su hijo. Fue entonces que Elián Valenzuela accedió a conversar con él teniendo a Karina Mazzocco como mediadora.

El artista se acercó al móvil de América en uno de sus vehículos. “Iba a dar una vuelta y de paso quería aclarar cuestiones, porque me dijeron que había un chabón hablando boludeces”, lanzó el exponente de la Cumbia 420. La cronista le preguntó qué le quería decir y él expresó: “Nada, que si quiere aparecer, que aparezca con un asado”.

La conductora le advirtió que del otro lado lo estaba escuchando su papá y el músico cuestionó su aparición en la prensa: “Lo que está haciendo es farandulear porque tiene mi número”.

Mazzocco intentó ponerle un paño frío a la situación, destacó que Miguel Ángel habló muy bien de él y cuidó mucho a Claudia Valenzuela, su mamá. Además, lo animó a darle una nueva oportunidad a su progenitor, quien se mostraba angustiado por la situación.

Cómo fue el mano a mano entre L-Gante y su papá

Prosi le pidió que no opinara con base en lo que le cuentan. Si bien aseguró que lo adora, aclaró que si no se comunicó fue porque Elián no le respondió las llamadas: “Seguro que vamos a comer asado y le voy a responder lo que quiera saber, en tanto y en cuanto no se complique la buena voluntad de él y de la madre”.

Molesto, L-Gante dijo que no tenía interés ni curiosidad por preguntar nada, ya que no había una historia entre ellos. La conductora prefirió ignorar los pases de factura de ambos y apostó a la unión: “¿No te gustaría empezar una historia ahora con tu viejo?”. L-Gante finalmente accedió a volver a ver a su papá. (Foto: instagram/lgante_keloke)

Elián no lo descartó, pero insistió en que no era necesario recurrir a la prensa: “Mirá la casa esta. Caé con un costillar y ahí hablá todo lo que quieras, sin quedar como un pel... en la televisión”.