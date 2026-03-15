La cocina de MasterChef tiene a sus cuatro semifinalistas

La competencia culinaria más exigente de la televisión argentina, MasterChef Celebrity, ha ingresado en su fase definitoria. Este domingo, el programa emitido por la pantalla de Telefe vivió una jornada cargada de tensión y definiciones, donde se determinaron finalmente quiénes son los cuatro participantes que continúan en carrera tras una gala de eliminación que reconfiguró el tablero del certamen.

El adiós de Emilia Attias y la definición del póker de semifinalistas

La gala de este domingo tuvo un desenlace agridulce. Tras una evaluación exhaustiva del jurado, Emilia Attias se convirtió en la última eliminada del reality. La actriz, visiblemente emocionada, dejó el estudio con un balance positivo de su experiencia en las cocinas del programa. "Me voy feliz, aprendí un montón. Descubrí que me gusta más de lo que pienso la cocina. Este programa me reconectó con eso. Quiero agradecer a todos", confesó entre lágrimas, cerrando así su paso por una competencia que le permitió explorar su faceta gastronómica.

Con su partida, el grupo de aspirantes al título se redujo drásticamente, quedando conformado por cuatro figuras que han logrado sortear las dificultades de la competencia. Los cuatro semifinalistas de esta edición son:

Maxi López

Sofía Gonet

Ian Lucas

El Turco Husain

Un desafío técnico: la precisión detrás de los macarons

Para definir quiénes avanzarían a esta instancia crucial, la producción propuso un desafío de alta exigencia técnica: la elaboración de una torta de macaron. A diferencia de otros desafíos donde la creatividad en la selección de insumos juega un papel central, en esta ocasión los participantes no debieron acudir al mercado. En su lugar, el equipo de producción entregó la receta completa junto con la totalidad de los ingredientes necesarios para su ejecución.

Este formato de competencia puso a prueba la capacidad de ejecución y la prolijidad de los participantes, dado que el éxito dependía exclusivamente de la técnica aplicada y el seguimiento riguroso de las instrucciones proporcionadas por el jurado.

El desenlace en las hornallas

El desafío presentó obstáculos que marcaron la diferencia en la evaluación final. Emilia Attias fue quien encontró mayores complicaciones al momento de manipular las preparaciones. La dificultad fue tal que, en los segundos finales del desafío, sus propios compañeros intentaron brindarle asistencia para lograr terminar su plato. A pesar de los esfuerzos colectivos y el compañerismo demostrado en el fragor de la competencia, el resultado final de la torta de la actriz no alcanzó los estándares exigidos, quedando por debajo de la performance del resto de los participantes.

Rumbo a la gran final

Con el mapa de los semifinalistas claramente establecido, el clima en MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más competitivo. La próxima instancia exigirá a Maxi López, Sofía Gonet, Ian Lucas y el Turco Husain un nivel de concentración y habilidad superior, ya que cada gala será, a partir de ahora, un paso directo hacia la instancia definitiva.

El reality, que ha sabido consolidar una dinámica de aprendizaje y superación constante, se prepara ahora para ver quién de estos cuatro semifinalistas será el próximo en coronarse como el ganador del gran premio. La emoción de los participantes y el alto nivel técnico requerido aseguran que las próximas jornadas serán decisivas para determinar quién logrará consagrarse en la cocina más famosa del país.