La decisión que tomó Celeste Burgos, novia del exdiputado Juan Ameri, tras el escándalo del que habló el país

Celeste Burgosadquirió relevancia mediática por una situación negativa, con el escándalo de tamaño sideral del diputado salteño Juan Ameri. La joven protagonizó las imágenes que surgieron en la sesión virtual de la Cámara de Diputados.

La nacida en Salta, de 25 años de edad, fue la mujer que se sentó en las piernas del legislador a quien le bajaron la prenda para dejar el pecho al aire y recibir el beso. Una circunstancia muy comentada y que generó la renuncia del dirigente político.

Claro que Celeste saltó a la fama y se vio envuelta en el ojo de la tormenta. Desde ese episodio, todos los portales, tanto nacionales como internacionales, iniciaron una investigación de ella. De hecho, en las redes sociales se generó una oleada de comentarios y escraches.

La pareja de Ameri sufre todas las consecuencias de todo este acontecimiento complejo, lo que la indujo a tomar medidas drásticas. En primera instancia, Burgos decidió cerrar definitivamente sus perfiles en Instagram y Facebook, acosada por las críticas despiadadas de los usuarios.

Otro de los coletazos duros se relacionan con la información falsa que circuló en Internet, que refería a que Celeste oficiaba de asesora de Ameri, por lo cual percibía una suma importante de dinero del Congreso. No obstante, el responsable de Recursos Humanos del poder legislativo emitió un comunicado oficial en el que confirma que Burgos no se desempeña como empleada.

"Me dirijo a ud. en función de las versiones periodísticas, mediante las cuales se vincula a la señora Celeste Burgos como asesora del ex diputado nacional Juan Ameri. A su requerimiento, cumplo en informarle que la ciudadana mencionada precedentemente no tiene vínculo contractual alguno con la Cámara de Diputados”, asegura el documento oficial.

Lamentablemente la trascendencia mundial del escándalo generó una consecuencia muy fuerte para Burgos. Medios salteños informaron que a raíz de la vergüenza y el asedio, la joven padece crisis nerviosa, al punto que ingresó en tratamiento psicológico.