Barby Franco y su hija de 3 años protagonizaron un triple choque en la Ruta 3

La influencer Barby Franco protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta 3, a la altura de la localidad bonaerense de Cañuelas, en un episodio que rápidamente generó preocupación tanto por la magnitud del impacto como por la presencia de su hija de tres años en el vehículo.

El hecho ocurrió mientras la modelo circulaba en su automóvil, un Tesla, acompañada por la menor y otra persona. En circunstancias que aún son materia de investigación, Franco debió realizar una maniobra de frenado brusco luego de que una camioneta se cruzara inesperadamente en su camino.

Este movimiento repentino desencadenó una colisión en cadena: tras detenerse, el vehículo fue impactado desde atrás por otros dos autos, configurando un siniestro de múltiples unidades que obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Los vehículos involucrados y el operativo en la zona

El accidente no solo involucró al automóvil de la influencer, sino también a otros dos vehículos identificados:

Una camioneta Ford Maverick

Un automóvil Toyota Corolla

La magnitud del choque derivó en un importante operativo en la zona, con la participación de personal policial y equipos de emergencia, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en un tramo clave de la ruta.

La presencia de varios vehículos y la dinámica del impacto generaron una escena de alta complejidad, que requirió la coordinación de distintos actores para garantizar la seguridad y la atención de los afectados.

Consecuencias: sin heridos graves, pero con atención médica en el lugar

A pesar de la violencia del impacto, las autoridades confirmaron que el siniestro no dejó víctimas de gravedad, un dato que llevó alivio en medio de la preocupación inicial.

El balance sanitario fue el siguiente:

Un conductor con lesiones leves en una mano, asistido en el lugar

en una mano, asistido en el lugar Barby Franco y sus acompañantes , incluida su hija, fuera de peligro

, incluida su hija, Daños materiales en los vehículos involucrados

Este resultado, considerando las características del choque, fue interpretado como un desenlace favorable dentro de un contexto potencialmente más grave.

La preocupación por la menor y la investigación en curso

Uno de los factores que más inquietud generó fue la presencia de la hija de la modelo dentro del vehículo al momento del impacto. La participación de una menor en este tipo de episodios suele elevar el nivel de alerta, tanto en las autoridades como en la opinión pública.

Sin embargo, los informes oficiales llevaron tranquilidad al confirmar que la niña no sufrió lesiones y que el incidente no tuvo consecuencias físicas para ella ni para los otros ocupantes del automóvil.

En paralelo, el hecho quedó bajo investigación, con el objetivo de determinar con precisión las causas que originaron la secuencia del accidente. El foco está puesto en reconstruir la maniobra inicial —cuando la camioneta se cruzó en el camino— y establecer las responsabilidades correspondientes.

Un episodio que reabre el debate sobre la seguridad vial

El accidente protagonizado por Barby Franco pone nuevamente en el centro de la escena la fragilidad de la circulación en rutas de alto tránsito y cómo una maniobra imprevista puede desencadenar situaciones de riesgo en cadena.

Aunque en este caso no hubo consecuencias graves, la combinación de factores —frenado brusco, proximidad entre vehículos y múltiples impactos— expone la importancia de mantener distancias adecuadas y atención constante al entorno al conducir.

Por ahora, el episodio deja como saldo principal daños materiales y una investigación en curso, pero también una señal de alerta sobre las condiciones de seguridad en uno de los corredores viales más transitados del país.