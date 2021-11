La durísima critica de Nicki Nicole a Diego Maradona

El presente de Nicki Nicole es muy positivo gracias a su música. Hace pocas semanas lanzó su primer disco en el que están incluidas distintas colaboraciones con artistas de primer nivel. Gracias a su lanzamiento, está de gira por Europa para presentar la reciente placa que lidera los rankings de las plataformas digitales.

Sin embargo, una polémica se centró sobre ella por un reportaje que brindó en España. La rosarina pasó por diferentes medios durante su estadia, entre los que estaba "El País". Una inesperada pregunta sobre Diego Maradona abrió un nuevo debate como también le acercó muchas críticas para la artista.

Sobre la mirada del ex futbolista fallecido en 2020, la novia de Trueno se sinceró: "Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan". Además, agregó con una mirada que generó cuestionamientos: "Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no".

Apenas se publicó la entrevistas, muchos usuarios de las redes sociales apuntaron contra ella por los dichos contra el Diez. Hasta el momento, la cantante no emitió una nueva opinión sobre la mirada del Astro.

Más allá de su silencio, acudió a Twitter para dar RT a una frase que parece estar relacionada al tema. "Qué paj... que la sociedad sea tan machista", expresó una usuaria a la que retwitteó la artista. Nicki Nicole se encontró con una polémica en un grato momento para su carrera, por lo que podría perder seguidores.

