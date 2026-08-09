La emotiva despedida de Marcelo Tinelli a Jorge Messi

El conductor y empresario Marcelo Tinelli despidió a Jorge Messi, padre de Lionel, con un emotivo mensaje dedicado al capitán de la Selección argentina, en el que recordó los momentos compartidos con la familia y una cena que mantuvieron en Qatar 2022, en la previa de la consagración mundialista.

"Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar", escribió Tinelli en una historia publicada en su cuenta de Instagram, luego de conocerse la muerte de Jorge Messi a los 68 años.

El conductor destacó que el padre del futbolista se fue "con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo" y recordó especialmente "todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge".

Entre esos recuerdos, Tinelli mencionó "la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022", en referencia a la cena que compartió con la familia Messi antes de la final del Mundial, en la que Argentina derrotó a Francia y obtuvo su tercera Copa del Mundo.

El vínculo entre Tinelli y Messi ya había quedado expuesto públicamente después de aquella consagración. En marzo de 2023, el conductor recibió al capitán argentino en su casa de Tigre para una cena familiar y publicó fotografías del encuentro junto a un mensaje en el que definió a Messi como "un ser humano excepcional" y lo llamó "querido amigo".