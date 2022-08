La exempleada de Wanda, otra vez en problemas: Se filtró un audio en el que discrimina a las hijas de Cinthia Fernández

Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, no gana para disgustos. En medio de su enfrentamiento con la mediática, se filtraron unos audios en los que defenestra a las hijas de Cinthia Fernández. La respuesta de la panelista no tardó en llegar.

En las grabaciones que se filtraron se escucha a la exempleada hablar sobre las hijas de la panelista de Momento D (eltrece), de forma despectiva, racista y discriminatoria.

“Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina? Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”, expresa en el audio. Cinthia Fernández junto a sus hijas en Bariloche (Foto: instagram/cinthia_Fernandez_)

En diálogo con el móvil de LAM (América), la bailarina se mostró furiosa y aseguró que ya habló con su abogado para iniciar acciones legales. “Es repudiable, es asqueroso. Ella es asquerosa en sus dichos. La verdad es que tiene muchísimo que aprender. Y si le habían dado ataques de pánico con toda la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más ataques de pánico porque tocaron lo que más amo”, expresó indignada.

Además, agregó: “No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse y más con menores. No me importa si el audio es privado. A alguien se lo mandó y tanto la persona que lo filtró cómo ella son nefastas, entonces va a tener que pagar las consecuencias”.

A modo de cierre, aseguró que hablar así de chicos es una mala persona y tiene que tener un escarmiento. “No se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas”, cerró.

La exempleada de Wanda Nara, angustiada tras el enfrentamiento con la mediática: “Estoy con ataques de pánico”

Luego de denunciar que la habían dejado varada en un campo de Milán, Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, regresó a la Argentina y comentó el difícil momento que había tenido que atravesar durante los últimos meses. Además de denunciar que desde hacía tiempo que no le pagaban el sueldo, la mujer describió distintas situaciones que vivió en la casa de la empresaria y Mauro Icardi. Wanda Nara publicó fotos de Carmen, la empleada que la acusó de dejarla varada en Milán y se retractó, junto a su familia. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

Después de que contara su versión de la historia en algunos programas de televisión, Wanda Nara comunicó que le iniciaría acciones legales. Este hecho generó un gran malestar en Carmen, quien manifestó su angustia por todo lo que estaba ocurriendo.

“No me siento bien. Me trajeron al médico. Estoy con ataques de pánico”, reveló Carmen, luego de quebrar en llanto durante una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine). Al salir del estudio, la exempleada de la mediática fue consultada por un móvil de Intrusos (América) y dio los detalles de su salud: “No quiero hablar más. Estoy nerviosa. Cuando ustedes me inviten yo voy al programa. Te lo prometo”.