La frase de Paula Chaves que podría desatar la furia de los obstetras

Paula Chaves había pedido un parto respetado para dar a luz a Filipa, su tercera hija. La pandemia y sus experiencias en el quirófano la hicieron reflexionar y pensar más que nunca sobre las tareas de los médicos especialistas que cumplen roles fundamentales en la vida de una embarazada.

Desde el calor del hogar que comparte con Pedro Alfonso, la modelo le dio una nota a Catalina Dlugi para su ciclo radial, donde lanzó una inesperada frase que podría desatar la furia de los obstetras. “Tienen que poder no solamente atender los partos, también acompañar a la mujer para recetar anticonceptivos. Estudiaron para eso. Sería una manera de bajar la violencia obstétrica que tenemos en nuestro país, que se da en los hospitales y en las clínicas privadas. Se da en todos los ámbitos. Siempre está eso, el médico llega a último momento y la partera es la que hace todo”, comenzó diciendo.

Por último, después de expresar su indignación, Chaves sostuvo que el rol de las parteras está menospreciado. “No quieren que las mujeres y las parteras tomen ese rol porque le quitarían el trabajo a los obstetras, el obstetra está en realidad para atender un embarazo con riesgo, la partera está para asistir el nacimiento de una mamá y un bebé sano”, concluyó.

Meses atrás, cuando habló de su dulce espera en diálogo con la revista Gente, expresó su deseo de convertirse en doula. "Lamentablemente, cuesta mucho encontrar un médico que te espere, porque no son 40 semanas de embarazo, son 41. Yo con mi hijo Baltazar recurrí al PSI, plan de parto sin intervención, y me hice esperar durante dos días. Respeto a quienes prefieren la cesárea, que muchas veces salva vidas, pero yo sólo intento concientizar antes de la elección. Cómo nacemos los argentinos es un tema heavy”, explicó.

“Pedí que me lo dejasen encima durante una hora, piel con piel. Me decían 'vamos a pesarlo, a medirlo, mamá'. Y yo: en un rato, maestro. ¿Qué necesidad de hacerlo ya, a las 5,30 de la mañana? Sólo necesita estar conmigo'. Prohibí que me lo sacaran de la habitación. Lo vacunaron sobre mi pecho y lo bañé yo misma, una semana después y en mi casa”, agregó.

Ahí fue cuando se refirió a la nueva profesión que quiere encarar. Dijo que quiere ser “doula”, que es una mujer que ya ha sido madre y está capacitada para apoyar física y emocionalmente a otras durante el embarazo, parto y posparto: “En diciembre me anoté y no pude. Pero este año voy a hacer un curso. Quiero acompañar de cerca, y con consciencia, otros embarazos”.