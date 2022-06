La furia de la madre de las hermana Nara ante la versión de que cobra en dólares por cuidar a sus nietos: "Está indignada"

A mediados de mayo, trascendió la noticia de que Wanda Nara y Zaira Nara planeaban un viaje a Ibiza. Lo que más llamó la atención es que las hermanas supuestamente planeaban dejar a sus hijos al cuidado de su abuela, Nora Colosimo, quien cobraría una alta cifra en dólares por brindar su ayuda.

Este jueves, en diálogo con un móvil de Intrusos (América), la menor de las Nara aclaró los tantos. “Voy a salir en defensa de mi mamá que está indignada. O sea, uno no sale a aclarar nada y ella quiere salir a aclarar que no recibe nada. Porque es verdad, pobre... O sea, no hay mejor abuela que mi mamá, te soy sincera”, aseguró.

Además, destacó que Nora las cubre tanto a ella como a su hermana para que puedan hacer las escapadas que quieran. “Jamás mi mamá aceptaría nada, aunque la verdad es que se lo recontra merecería, pero no es verdad”, cerró.

La incómoda reacción de Zaira Nara al hablar del noviazgo de su mamá

El movilero de Intrusos también aprovechó para consultarle sobre el video que viralizó Wanda en el que se ve a Isabella reprochándole a su abuela porque se la pasa hablando por telefóno con su novio.

“Mamá me habló un poco de él. Está muy bien, pero si ella no habla de su vida privada, menos voy a hacerlo yo”, dijo sin querer entrar en detalles.

Con picardía, el periodista destacó que había hablado Isabella y ella retrucó divertida: “Que se hagan cargo mi sobrina, y mi hermana”.

Cómo surgió la versión de que Nora cobraría un sueldo en dólares por cuidar a sus nietos

A mediados de mayo, Pampito Perello informó que las hermanas Nara planeaba un viaje a Ibiza y que Nora cobraría en dólares por quedarse a cargo de sus nietos.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), el periodista aseguró: “Me terminan de recontra confirmar la separación. Tal es así que Zaira ya tiene programado un viaje para ir a Europa en julio con los hijos y sin el marido. Deja a los chicos al cuidado de Norita y se va con Wanda a Ibiza”.

Acto seguido aclaró: “Norita se va el veintipico de mayo para Europa porque ya empieza a cuidarle los hijos a Wanda, ya que ella y Mauro se van a Sudáfrica a un viaje de novios. Entonces se va a instalar dos meses en Europa para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira”. Nora Colossimo junto a los hijos de Wanda Nara y Zaira Nara. (Foto: Instagram /nora_colosimo)

Carmen Barbieri, que escuchaba atentamente, destacó que Nora es una abuela muy buena y muy presente, ya que no es la primera vez que se queda con sus nietos. Pero el periodista sorprendió con un detalle: “Sí, pero le pagan”.

“¿Sabés cuánto le pagan? (...) Va a cobrar un sueldo de 2.500 dólares por cada mes que los cuide. Son los cinco hijos de Wanda -Valentino, Constantino y Benedicto López y Francesca e Isabella Icardi- y los dos de Zaira -Malaika y Viggo Von Plessen-”, aseguró el periodista.