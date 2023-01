La hermana de Thiago de Gran Hermano se refirió al violento ataque que sufrió: "Me podrían haber matado"

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano (Telefe), fue apuñalada durante una discusión con sus vecinos en González Catán, partido de La Matanza. Luego de que se conociera el episodio, la joven dio los detalles del hecho y aseguró que tiene miedo de que vuelvan a atacarla.

En diálogo con Invasores de la TV (América), Deniz explicó que la disputa empezó cuando su hermano Lautaro, de 16 años, fue golpeado por otro adolescente. Ante esa situación, ella habría intervenido para separarlos y, a los pocos minutos, la madre del agresor intervino y comenzó a increparla. Según su relato, más tarde, la hermana de esa mujer se hizo presente para amedrentarla en la puerta de su casa y ahí fue cuando se produjo el ataque.

“Me apuñaló la hermana de mi vecina. (...) Pasó en bicicleta cuando yo estaba fumando en la vereda y me dijo 'eh gorda, a vos te estoy hablando'”, indicó. En ese momento de la entrevista, rompió en llanto y agregó: “Yo me paré de manos porque no quiero terminar mal, estuve ahí nomás de que me toquen el pulmón, yo no estaría contando lo que me está pasando porque me podrían haber matado”. Camila sufrió una herida mientras mantenía una discusión en González Catán (Foto: Captura América)

Además, afirmó que, desde que su hermano ingresó al reality, algunos vecinos se ensañaron con su familia y aseguró que su entorno más cercano teme por sus vidas a partir de la “envidia” que genera la fama de Thiago. “Hice la denuncia ayer y nadie me está ayudado. Tengo que salir por atrás en mi casa, como si fuera una rata”, completó.

La detención de su padre, el otro hecho policial que golpeó a Thiago Medina de “Gran Hermano”

A mediados de octubre, se conoció que el padre de Thiago Medina fue detenido e imputado por violencia de género. La denuncia contra Julio Ricardo Medina fue radicada por su hijastra, que asegura haber sido golpeada y amenazada.

“El acusado habría aparecido en el domicilio en total estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago”, informó Gustavo Méndez, panelista de Implacables (elnueve), sobre el episodio en el que la joven, de 28 años, habría sufrido golpes y amenazas. El padre de Thiago Medina fue denunciado por su hijastra. (Foto: Captura América / Captura Telefe)

Supuestamente, Medina llegó a su hogar y comenzó a discutir con su hija de 19, Brisa Medina. Luego intervino otro de sus hijastros, de 16 años, a quien habría ahorcado para que no interfiriera.

Posteriormente, Camila Deniz se despertó por los gritos y se involucró para tratar de calmar la situación. Al verla, Medina empezó a pegarle golpes de puño en todo el cuerpo.

Cuando logró escapar, la joven se refugió en la casa de unos vecinos y llamó al 911. Rápidamente, los policías se hicieron presentes en la casa de Medina y lo detuvieron. “En este momento se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando mañana a primera hora poder ser trasladado a una dependencia policial”, informó Gustavo Méndez.