La historia de Nelly Guzmán: Protagonizó una película con Francella, fue Reina de la Belleza y estuvo presa pero era inocente

“Sueño con quedarme a vivir en la Argentina. ¿Sabés? Me pasó que no poca gente me reconoció en la calle por la película que hice acá y en mi país. Y eso que ya pasaron muchos años”, revela la dominicana Nelly Yahaira del Rosario Guzmán. El filme al que se refiere es Papá se volvió loco, la comedia argentina de 2005 dirigida por Rodolfo Ledo y protagonizada por Guillermo Francella y Lucía Galán, que fue un éxito de taquilla en cines argentinos: logró el millón y medio de espectadores al finalizar su recorrido por las salas en aquel momento.

Nelly estaba a punto de cumplir veinte años cuando fue elegida para ese papel: “Era una adolescente que deseaba más que nada en el mundo ser actriz, estar en el mundo del espectáculo, me fascinaba todo ese ambiente”, cuenta y agrega: “En República Dominicana me inicié como modelo y bailarina, luego pasé a la actuación. Mi primera experiencia fue para Papá se volvió loco; como filmaron en mi país, querían una cara dominicana y tuve la suerte de ser elegida en el casting, tenía apenas diecinueve años, era una joven feliz, fue un impulso sensacional para mi carrera”.

Nelly Guzmán hizo su debut en el cine en 2005, con Papá se volvió loco, de la mano de Guillermo FrancellaSantiago Filipuzzi - LA NACION

Esa experiencia en los sets le permitió conocer la Argentina y quedó deslumbrada: “Fueron tan cariñosos y amables conmigo aquí que no lo podía creer, era una novata, destaco el respeto y la contención que me brindaron todos, desde las actrices y actores hasta la producción, increíble. Después volví para la premiere de Papá se volvió loco, fue maravilloso lo que viví”.

Papá se volvió loco fue, en 2005, un éxito: arrasó en los cines argentinos

Buenas y no tan buenas

Luego regresó a su tierra y tuvo otra muy buena noticia: estaba embarazada. Su esposo por aquellos años era el italiano Minas Tsulis, quien más tarde fue implicado y terminó preso por presuntas estafas a un grupo importante de personas de nacionalidad dominicana, a quienes les habría prometido trabajo en Italia a cambio de dinero.

Tsulis fue detenido el 18 de junio de 2015 en el Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá, mientras intentaba superar los controles de seguridad mientras llevaba una fuerte suma de dinero que no pudo justificar. Tuvo que ser retenido por Oficiales de Aduana de Panamá sospechado por lavado de activos y falsificación de documentos bancarios entregados a un banco panameño, a través de los cuales intentó justificar la procedencia de la alta suma de dinero con la que fue apresado.

Pese a los palos que le puso la vida, Nelly Guzmán nunca se detuvo: triunfa en su país y sueña con instalarse en la ArgentinaSantiago Filipuzzi - LA NACION

Nelly no la pasó nada bien con todo esto debido a que también resultó investigada y fue a parar tras las rejas preventivamente: “Él hizo una estafa que me tuvo detenida casi tres meses bajo investigación en la cárcel de Najayo; pero todo por su mal proceder y el de un tío mío. Para limpiarse me echaron la culpa a mí, pero luego se demostró muy fácil la verdad y fui absuelta. Me hizo daño, pero lo superé. Yo solo hablo con mi ex por mi hijo, se llama Junior y ya tiene quince años”.

Nelly Guzmán fue coronada Miss Belleza en su querido Santo Domingo

“Soy nacida en Santo Domingo. Y recuerdo que cuando regresé de la Argentina luego de la película tenía propuestas para hacer una telenovela y otro filme, fue un furor. En 2016 me eligieron Miss Belleza Dominicana y luego Miss Belleza Internacional. En mi país soy presentadora de televisión, también participé de una serie, igual que en México. Conduje Sábado de Corporán, uno de los programas más vistos en República Dominicana, fue un privilegio por el nivel de producción y realización”, describe Nelly.

De Francella y Lucía Galán a una serie de terror

Antes de seguir, pide permiso para destacar la calidad humana de sus compañeros de Papá se volvió loco: “Hace una semana hablé con Guillermo Francella por teléfono, siempre muy amable. Cuando filmé acá pude conocer a su madre, su esposa y su hija. Lucía Galán es una gran amiga, me llevaba muy bien con su mamá, con su hermano Joaquín y con su hija Rocío. Los argentinos fueron y son muy generosos conmigo, buena gente digo yo”.

Nelly explica el motivo de su actual regreso a la Argentina, que nuevamente tiene que ver con lo profesional: “Me convocó el productor Roberto Valerstein, quien escribió el libro de la serie El Hostal del terror que se va a estrenar muy pronto, para hacer una participación especial. Grabé los tres últimos capítulos y quedé como protagonista para la segunda temporada. Hago de una malvada vengadora pero no puedo dar muchos más detalles. Cuando regrese tengo muchas ganas de quedarme a vivir en la Argentina. Me trataron tan bien, excelente, el equipo de producción, mis colegas me llenaron de atenciones”.

Eso no es todo, Nelly también recibió ofertas para hacer teatro en la Argentina: “Se me abrieron nuevas oportunidades para teatro por una propuesta que me hizo Cacho Cuevas. Tengo varias ofertas. Lamentablemente debo volver a mi país, cosa que no quiero, jajaja, pero tengo que hacerlo porque estoy grabando una producción de turismo para un canal prime de Miami, Viva TV, que presenta información de muchos países, con noticias e informes especiales de cada nación. Pero como te decía, la verdad es que me cuesta irme de acá, la gente me brinda mucho amor, decí que tengo a mi pequeño Junior, mi amado hijo que me espera, que si no me quedo”.