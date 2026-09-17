La impactante cifra que surgió de la auditoría sobre el patrimonio de Tini Stoessel

En medio de las versiones que circulan sobre el patrimonio de Tini Stoessel, una cifra de US$89 millones quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera que ese habría sido el resultado de una auditoría solicitada por la propia cantante.

Sin embargo, desde el entorno de su padre, Alejandro Stoessel, salieron rápidamente al cruce de esa información y negaron que la artista haya acumulado o facturado ese monto a lo largo de su carrera. La cifra fue cuestionada de manera contundente por personas cercanas al productor, que la calificaron como "un delirio".

La discusión, de este modo, no solamente está vinculada con el volumen de dinero que habría generado la artista, sino también con la manera en que se contabilizaron esos recursos y con quiénes tendrían participación sobre ese patrimonio.

La versión difundida en LAM

La información fue dada a conocer por la periodista Pilar Smith durante la emisión de LAM (América) de este martes. Según explicó al aire, la auditoría que habría solicitado la propia Tini Stoessel habría establecido como resultado un total de US$89 millones facturados durante 11 años de actividad.

El dato abrió un interrogante sobre el verdadero alcance de los ingresos acumulados por la cantante durante ese período. No obstante, la versión fue inmediatamente puesta en duda por el círculo íntimo de Alejandro Stoessel. Desde ese entorno habrían manifestado: "Ni Dua Lipa factura esto y es un delirio", en una expresión utilizada para cuestionar la magnitud de la cifra que trascendió públicamente.

Así, mientras una versión atribuye a una auditoría el establecimiento de ese monto, la otra sostiene que se trata de una cifra que no se corresponde con la realidad económica que estaría en discusión.

Cómo se distribuiría el patrimonio

Durante el mismo ciclo televisivo, Pilar Smith explicó también cómo se dividiría el supuesto patrimonio de US$89 millones, en caso de que la cifra fuera real.

Según esa información, la mayor parte correspondería a Tini Stoessel, mientras que distintos integrantes de su familia tendrían porcentajes vinculados con indemnizaciones, compensaciones económicas, propiedades y vehículos. La distribución mencionada sería la siguiente:

Tini Stoessel: 70% del monto total.

70% del monto total. Alejandro Stoessel: 15%, en concepto de indemnización, compensación económica y parte de las propiedades.

15%, en concepto de indemnización, compensación económica y parte de las propiedades. Mariana Muzlera: 10%, correspondiente a propiedades y vehículos.

10%, correspondiente a propiedades y vehículos. Francisco Stoessel: 5% del monto total.

El esquema planteado coloca a la cantante como principal acreedora del patrimonio mencionado, mientras que los porcentajes restantes estarían vinculados con distintos integrantes de su familia y con bienes o conceptos específicos.

El eje de la disputa: dónde está el dinero

Más allá de la cifra que trascendió, uno de los principales puntos de discusión gira alrededor de la ubicación y el control del dinero generado por Tini Stoessel.

La información señala que se habla de una auditoría y de que todo estaría blanqueado, aunque desde el entorno de los Stoessel niegan que los US$89 millones constituyan la cifra real que estaría en disputa. Por lo tanto, el centro de la controversia no se limita a establecer cuánto dinero habría generado la cantante durante sus 11 años de actividad. También involucra la identificación de los recursos, su administración y la distribución que correspondería según los distintos intereses que aparecen en la situación.

La diferencia entre la cifra difundida públicamente y el desmentido proveniente del círculo íntimo de Alejandro Stoessel mantiene abierta la discusión sobre el verdadero alcance económico de los negocios vinculados con la artista.

Sociedades creadas en Estados Unidos y otros países

La situación también contempla un aspecto relacionado con la estructura empresarial vinculada a las actividades de Tini. Según la información difundida, se encuentra en discusión el traspaso del paquete accionario de todas las sociedades creadas en Estados Unidos y otros países, entidades que estarían vinculadas con los negocios de la cantante.

Este punto incorpora una dimensión adicional al conflicto, ya que no solamente estarían involucrados fondos, propiedades y vehículos, sino también participaciones accionarias correspondientes a sociedades constituidas en diferentes países.

El traspaso de ese paquete accionario aparece, de acuerdo con la información proporcionada, como uno de los elementos que forman parte de la situación que actualmente atraviesan las partes.

Acercamientos sin acuerdo hasta el momento

Si bien durante los últimos tiempos se mencionaron acercamientos entre las partes, hasta el momento no se concretó ningún acuerdo.

La falta de un entendimiento mantiene abierta la discusión sobre el patrimonio, el control de los recursos y el traspaso de las participaciones accionarias de las sociedades vinculadas con los negocios de Tini.

En ese escenario, la cifra de US$89 millones continúa siendo el principal dato alrededor del cual se generó la controversia. Por un lado, fue presentada como el resultado de una auditoría solicitada por la propia artista y como el total facturado durante 11 años de actividad. Por otro, desde el entorno de Alejandro Stoessel se negó que ese sea el monto real y se calificó la cifra como "un delirio".

Así, el debate permanece abierto en torno a cuánto dinero se generó, cómo fue contabilizado, dónde se encuentra, quién controla esos recursos y cómo deberían distribuirse los bienes y participaciones societarias. Mientras tanto, el traspaso del paquete accionario de las sociedades creadas en Estados Unidos y otros países sigue sin concretarse y, pese a los acercamientos mencionados, no existe hasta el momento un acuerdo entre las partes.