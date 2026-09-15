Premios Emmy 2026: todos los ganadores de una noche histórica para la televisión

La 78ª edición de los premios Emmy comenzó este lunes por la noche en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como conductora y anfitriona de una ceremonia destinada a distinguir lo mejor de la televisión y el streaming de los Estados Unidos.

La gala reconoce a las producciones estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y reúne a algunas de las principales figuras de Hollywood en una noche en la que las expectativas están concentradas tanto en las grandes producciones nominadas como en las actuaciones individuales.

La ceremonia comenzó a las 21.03, cuando Hargitay se presentó ante el público. "Hola, soy Mariska Hargitay y estoy feliz de ser su host (anfitriona) esta noche (...) Soy la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años", expresó la actriz y productora para dar oficialmente inicio a la celebración.

Su aparición fue recibida con una ovación de pie por toda la sala, en uno de los primeros momentos destacados de la noche.

The Pitt y Hacks, las producciones con más nominaciones

Entre las grandes protagonistas de esta edición se encuentran The Pitt y Hacks, que llegaron a la ceremonia como las producciones con mayor cantidad de candidaturas. The Pitt encabezó la lista con 25 nominaciones, mientras que Hacks quedó inmediatamente detrás con 24. Ambas producciones llegaron así como algunas de las grandes favoritas para transformar sus candidaturas en estatuillas.

Los premios abarcan las categorías de drama, comedia y miniserie, además de distinguir el trabajo de actores, directores, guionistas y otros profesionales vinculados con la industria televisiva.

La ceremonia se convirtió de esta manera en el escenario donde las principales producciones y figuras de la temporada buscan convertirse en ganadoras de uno de los reconocimientos más importantes de la televisión estadounidense.

Kate O'Flynn abrió la lista de ganadores

Después del discurso inaugural de Hargitay, a las 21.09 se conoció el primer resultado de la noche. La primera estatuilla fue para Kate O'Flynn, ganadora en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie de comedia por Widow's Bay.

El resultado abrió oficialmente la sucesión de anuncios que fueron revelando, categoría por categoría, a los ganadores de esta 78ª edición.

Taylor Swift, presente de una manera particular

Una de las intrigas que rodearon la ceremonia estuvo relacionada con la posible presencia de Taylor Swift. Finalmente, la artista no participó presencialmente de la gala, aunque sí formó parte de la noche a través de un divertido video junto a Mariska Hargitay.

El material fue presentado como si se tratara de una escena de La ley y el Orden, la serie que llevó a Hargitay a la fama. De esta manera, Swift tuvo una participación vinculada con la anfitriona pese a no encontrarse físicamente en el Peacock Theater.

Michael Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope

Entre los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo la entrega del Premio Humanitario Bob Hope, que se otorgó por sexta vez. En esta edición, el reconocimiento fue para el actor Michael Fox, quien padece Parkinson.

El ingreso del actor al escenario, en silla de ruedas, provocó que toda la gente presente en la sala se pusiera de pie para recibirlo con una ovación.

Michael Fox

Fox, de 65 años, apeló al humor para descontracturar el momento y expresó: "Perdón, pero tengo que estar sentado".

Durante su intervención, reconoció que le costó asumir la enfermedad y también animarse a hacerla pública. Sin embargo, explicó que después de comunicar su situación sintió "orgullo y energía" por poder formar parte de una fundación que acompaña a personas enfermas y trabaja en la búsqueda de alivio para los síntomas.

Luego de sus palabras, el actor se retiró acompañado nuevamente por una ovación.

El homenaje a Dolly Parton

Diez minutos después del reconocimiento a Michael Fox llegó otro de los momentos más conmovedores de la noche. Sally Field fue la encargada de presentar el tributo a Dolly Parton, la cantante y actriz que murió el 25 de agosto.

Field, quien había trabajado junto a Parton en la película Magnolias de acero, recordó a la artista con palabras atravesadas por la emoción. "Si realmente existen los ángeles en esta tierra, entonces Dolly Parton fue uno de ellos (...) La adoré desde el día que la vi por primera vez", expresó la actriz.

El homenaje se produjo a menos de un mes de la muerte de Parton y se convirtió en uno de los momentos de mayor carga emocional de la ceremonia.

El tradicional In Memoriam

A las 23.26 tuvo lugar otro de los segmentos tradicionales de los Emmy: el In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras del mundo del espectáculo que murieron durante el último año. En la pantalla gigante del Peacock Theater aparecieron los rostros de distintas personalidades, entre ellas Robert Duvall, Dolly Parton, Gi Gerard, Anthony Head y María Riva.

Finalizado ese homenaje, la actriz Jamie Lee Curtis dedicó unas conmovedoras palabras a James Burrows, fallecido el 19 de junio, y a Rob Reiner, quien fue asesinado el 14 de diciembre junto a su esposa, Michele.

Todos los ganadores de los Emmy 2026

La lista de estatuillas entregadas durante la ceremonia quedó conformada, hasta el momento indicado en la información de base, de la siguiente manera: