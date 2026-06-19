La inesperada reacción del padre de Messi tras la fake news sobre su muerte: "Que quilombo..."

El caso que rodeó la salud de Jorge Messi se transformó en un episodio de alto impacto mediático luego de una serie de versiones cruzadas que derivaron en un clima de confusión generalizada. El punto de quiebre se produjo tras las alarmantes declaraciones de Florencia Peña en Luzu TV, donde se llegó a dar por confirmada la falsa muerte de su suegro, un dato que rápidamente encendió las alarmas en el mundo del espectáculo y la televisión argentina.

El efecto dominó fue inmediato: la información, difundida con liviandad según el propio relato posterior, generó un escenario de tensión que impactó tanto en la audiencia como en los propios medios involucrados. El episodio escaló hasta convertirse en un fenómeno de alto voltaje público, con repercusiones que, según se detalló, incluyeron incluso sismos comerciales y renuncias en el streaming local.

En ese contexto de incertidumbre, la familia Messi optó por intervenir directamente para descomprimir la situación.

El mensaje íntimo y la voz de Celia Cuccittini en LAM

La respuesta familiar llegó a través de un canal directo y poco habitual para este tipo de crisis mediática: un mensaje íntimo de WhatsApp enviado a la televisión argentina.

Fue en el programa LAM (América TV) donde el conductor Ángel de Brito reveló que mantenía contacto en tiempo real con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección. En vivo, el periodista relató el intercambio que mantenía con ella:

"Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", relató.

La declaración puso en evidencia el impacto emocional que la situación tuvo dentro del círculo íntimo familiar, al tiempo que confirmó que seguían de cerca la cobertura mediática desde el propio entorno hospitalario.

En ese mismo intercambio, se destacó un dato que aportó tranquilidad: la familia estaba acompañando a Jorge Messi durante su proceso de internación, y seguía la emisión televisiva como una forma de compañía en ese contexto.

La internación y la frase que desdramatizó el episodio

Uno de los momentos más comentados del bloque llegó cuando Ángel de Brito confirmó el estado de salud del padre del astro futbolístico. Según lo expresado en el aire de LAM, Jorge Messi se encuentra estable y bajo observación, siguiendo la cobertura televisiva desde su lugar de internación.

En ese marco, el conductor sorprendió al compartir una frase que rápidamente se volvió central en la narrativa del episodio:

"Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge", contó De Brito.

Y agregó la expresión que marcó el tono del cierre:

"Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'".

La reacción, descontracturada y humorística, generó risas en el panel del programa, que celebró la forma en que el propio Jorge buscó desdramatizar un episodio de fuerte impacto mediático.

Incluso, en el intercambio con Celia Cuccittini, se dejó constancia de la relación cotidiana de la familia con el programa:

"Siempre mira LAM conmigo", le confió Celia a De Brito mediante mensajes.

Un cierre que queda en la anécdota

Con la confirmación del estado de salud de Jorge Messi y la evolución favorable de su situación, el episodio comienza a cerrar su ciclo mediático, aunque deja una marca clara sobre el impacto de la desinformación en tiempo real y su capacidad de amplificación.

En el cierre del bloque, el propio Ángel de Brito sintetizó el sentimiento general con una reflexión que apuntó a encuadrar lo sucedido:

"Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota", expresó.

El conductor también envió un afectuoso abrazo público a Jorge Messi y Celia Cuccittini, agradeciendo que hayan elegido el espacio de LAM (América TV) para llevar tranquilidad y aportar su versión en medio de un episodio que, por momentos, desbordó los límites de la información verificada.

Así, lo que comenzó como un episodio de fuerte confusión mediática termina reconfigurándose en un relato íntimo donde el humor, la comunicación directa y la descompresión familiar emergen como elementos clave para cerrar una historia que, por su propia dinámica, quedó marcada en la agenda pública.