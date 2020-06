La picante respuesta de Jimena Barón a Mariano Caprarola tras la crítica a su manera de vestirse

Jimena Barón fue criticada por Mariano Caprarola al reaizar un análisis sobre la vestimenta de las famosas y apuntó fuerte contra la cantante.

Con el correr de los días, la famosa le respondió al diseñador a través de las redes sociales con una tajante respuesta.

Hace unas semanas, el integrante de “La Jaula de la Moda” estuvo de invitado en Los Ángeles de la Mañana y analizaron el look de cuarentena de varias figuras. Sobre Ivana Nadal, comentó: “Siempre feo, al borde de ser Jimena Barón”.

Luego, Caprarola habló de un juego que realizaron en el programa conducido por Horacio Cabak donde se lo ve vestido por primera vez con un body y Matilda Blanco, con quien está enemistado, de joggings. Ángel de Brito le consultó por esa imagen y no dudó en responder: “Era una clase de gimnasia que estábamos haciendo para la jaula. Era juego, era como Jimena Barón pero versión marginal. Era un horror. Era básicamente lograr el horror”.

El cruce de Jimena Barón con Mariano Caparola

Después de escuchar su testimonio contra la intérprete, Ángel de Brito saltó a defender a Barón y respondió: “no le digas horror a Jimena Barón”. Sin pelos en la lengua, Caprarola sentenció: “Es un horror como se viste”

Como era de esperar, sus declaraciones generaron gran repercusión bajo la atenta mirada de las angelitas y provocaron revuelo en las redes sociales.

Ahora, La Cobra decidió responderle y le lanzó un fulminante mensaje a Caprarola: “Tiene razón. Conmigo no pueden juzgar “cómo” me visto. De pedo, cada tanto me visto? No me exijan más”.