La reacción de Malena Guinzburg tras la devolución del jurado de MasterChef

Una mirada de Germán Martitegui fue suficiente para que Malena Guinzburg se diera cuenta de que su plato no cumplía con las expectativas que generó este miércoles en MasterChef Celebrity (Telefe).

Luego de que el jurado destrozara su preparación, la humorista volvió a su estación y tuvo una reacción que desconcertó a todos: lloró y rio al mismo tiempo.

La devolución lapidaria de Germán Martitegui a Malena Guinzburg: casi no prueba el plato

Lo que más decepcionó al chef fue que la participante no siguió ninguno de los consejos que le dio para potenciar su “polenta grillada con láminas de queso”. Incluso, casi se niega a degustarlo. “Me mandó al domingo sin probarlo”, le reprochó ella.

Tras una devolución en la que solo recibió críticas por parte de los especialistas, Male no pudo evitar quebrarse. “No me rescataron una cosa”, lamentó. Y, entre lágrimas y carcajadas, añadió: “Me salió todo mal. Basta, ya está”.

Inmediatamente, muchos de sus compañeros se acercaron para consolarla. Denise Dumas le dio un abrazo y trató de contenerla, mientras que Joaquín Levinton le ofreció agua para que se calmara. “Cuando lloro me rio al mismo tiempo”, explicó Guinzburg.

En Instagram, Malena Guinzburg explicó el motivo de su reacción en "MasterChef Celebrity". (Foto: Instagram / mguinzburg)

Sin terminar de entender la situación, Tomás Fonzi reconoció cuánto le costó interpretar lo que había sucedido con la concursante. “Hay una intercalación de emociones, nosotros tampoco sabíamos si reír o llorar”, admitió.