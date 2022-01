La respuesta de Flavio Azzaro luego de ser criticado por ironizar el ataque a un bar LGBTIQ+: "Son resentidos"

Flavio Azzaro protagonizó una nueva polémica al mostrarse irónico tras el ataque homofóbico que sufrió un bar LGBTIQ+.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", empezó diciendo, mientras su compañera daba la triste noticia.

"¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar? A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió, haciéndose el chistoso.

Claramente, sus ironías no gustaron y muchos usuarios de las redes sociales lo criticaron con fuerza.

LA TAJANTE RESPUESTA DE FLAVIO AZZARO A QUIENES LO CRITICARON TRAS LA POLÉMICA

Lejos de agachar la cabeza, el periodista trató de "fachos" y "resentidos" a quienes lo cruzaron tras haber ironizado luego del ataque homofóbico que sufrió un bar LGBTIQ+.

"Me encanta porque son inclusivos pero te dicen 'ojalá te echen de la televisión, no puedo creer cómo pensás'. Son ellos los fachos. En la gran mayoría de los casos, actúan y se expresan idéntico a lo que dicen aborrecer. Son resentidos", sentenció vía Twitter.

