La Voz Argentina: el participante que enamoró, cantó una serenata y logró que Lali Espósito se ponga colorada y hable de casamiento

Este martes fue anunciado como el último día de las audiciones a ciegas en La Voz Argentina. Así, todos los coaches fueron reclutando a los últimos participantes de sus teams y, al final de la noche, los únicos que no habían completado su equipo eran Mau y Ricky.

Sin saber que corría en desventaja, porque tenía una posibilidad entre cuatro de ser elegido, salió a escena Facundo Giovos, un cordobés de 26 años. Mientras entonaba el clásico de Juan Luis Guerra, “Bachata rosa”, los jefes de los otros tres equipos trababan de convencer al dúo venezolano de que dieran vuelta sus butacas. La más eufórica era Lali, que bailaba en su lugar.

Finalmente, los hermanos Montaner decidieron que la de Giovos era la voz que necesitaban. Pero no fueron ellos los protagonistas del segmento. “Estoy indignada con esta instancia del programa, me parece increíble que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble como vos”, comenzó expresando Lali, de cara al participante, en referencia a que ya tenía su equipo completo y no podía sumar nuevas voces.

Y mientras el joven dialogaba con sus nuevos coaches, se la escuchó decir, por lo bajo: “Che, Sole, es lindo el pibe”. Graciosa y pícara, la intérprete de “Soy”, agregó: “Soy grande para él”.

Entonces, sus amigos Montaner llevaron al rosarino hasta la donde se encontraba la actriz. Visiblemente nerviosa, Espósito comenzó a arreglarse el pelo y sus compañeros le señalaron que se había puesto colorada. “Me hago la canchera, pero se acercó y...”, remató, risueña, dando a entender que se encontraba muerta de vergüenza.

“¿Te gustó como cantó?”, le siguieron el juego sus compañeros. Y ella remató: “Sí. Me gustó también cómo cantó”. Entonces, a pedido de sus flamantes coaches, Giovos le brindó una romántica serenata. “Chicos, es re guapo”, insistió Espósito, mientras el joven le cantaba “Sabor a mí”.

Cuando Facundo ya caminaba hacia donde se encontraban sus padres junto a Marley, Lali corrió detrás de él, al grito de “¡Mis suegros!”. Una vez junto a ellos, se presentó y les explicó: “No me di vuelta porque tenía mi equipo completo. En noviembre, cuando hagamos la fiesta de casamiento ahí ya medio...”.

Contenta con su nueva “nuera”, la madre del participante contó que además de cantar, su hijo cocina muy bien. “Recién me contó que había alguien, pero que ella ya la rajó”, cerró el conductor, entre risas, dando cuenta del entusiasmo de la señora con la inclusión de Espósito en su familia.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante sumó algunos comentarios sobre la divertida situación que protagonizó en pantalla. “Chicos, aunque no parezca soy tímida”, bromeó sobre su reacción frente a los embates románticos del participante. “Se te nota mucho”, replicó Marley casi de inmediato.

Luego sumó: “¿Y le gusta cocinar? Chau, chiques”, junto a un emoticon que denotaba enamoramiento. Además, la coach retuiteó varios mensajes de sus seguidores en apoyo a su reacción frente al cantante rosarino.