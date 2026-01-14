  • Dólar
Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat: "Nos casamos"

La cantante y su pareja dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Las fotos que enloquecieron a todos.

14 Enero de 2026 22.10

La cantante Lali Espósito y el creador de Gelatina, Pedro Rosemblat, compartieron la noticia más feliz sobre su relación: se comprometieron

Aparentemente, la romántica propuesta habría ocurrido durante las recientes vacaciones de la pareja en San Pablo, Brasil.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Fanático" mostró en primer plano de su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca

Por las imágenes que la artista compartió en sus redes, donde ambos se ven mojados y con dos copas de vino, pareciera ser que la propuesta ocurrió en la playa. 

Como si fuera poco, la artista fue directa con las imágenes que difundió en sus redes: "Nos casamos💍♥️". 

En cuestión de minutos, su posteo se llenó miles de me gustas y comentarios felicitando a la pareja.

A pesar de haber dicho que el matrimonio "no estaba en sus planes", Lali no ocultó la emoción por el siguiente paso en su relación con Rosemblat.

 

