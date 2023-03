Lali Espósito besó a Nicki Nicole, en medio de su show en Vélez

Como parte del cierre del Disciplina Tour, Lali Espósito brindó este sábado un espectacular show en el estadio de Vélez Sarsfield, donde hizo vibrar una vez más a sus fans en una noche que, además de su música, contó con infinidad de perlitas, guiños y detalles. Uno de los que más impacto tuvo en redes sociales fue su beso con la trapera Nicki Nicole, cuyo video fue de lo más compartido de la noche.

Más de 45 mil seguidores de la ex Casi Ángeles cantaron, bailaron y corearon su nombre en una presentación para el recuerdo, en la que la artista de 31 años reafirmó su llegada y su vigencia luego de las críticas de Maxi Trusso sobre sus canciones.

Nicki paso de querer ser como lali cuando era chiquita a ser su best friend y chaparsela EL VERDADERO QUIEN PUDIERA pic.twitter.com/YU9cPx1k0P — sofi (@lalibydiva) March 5, 2023

Cuando la presentación se acercaba a su final, ante la sorpresa y la algarabía del público, Lali le dio un beso a Nicki, quien se mostró todavía más incrédula por lo que acababa de sucederle.

Además, la actriz y cantante también tuvo un reencuentro con su expareja Peter Lanzani en la previa del show, que fue registrado por sus seguidores. "No, no, no", exclamó ella al verlo, antes de correr a fundirse en un abrazo. Luego, él, entre risas, le dio una remera del Disciplina Tour a Lali y le pidió un autógrafo.

LOS AMO CON TODA MI ALMA ENTERA pic.twitter.com/jfGczuTlV6 — O (@ornelaliter_) March 4, 2023

Una noche soñada para Lali y sus fans, quienes participaron en todo momento de un ida y vuelta con su ídola. "No estoy sola. Hace muchos años me acompañan. Gracias, amor. Gracias por esta locura, por estar conmigo. De corazón. Muchas gracias", expresó, justamente, en medio de la canción No estoy sola.

Emocionada ante los aplausos y los "te lo merecés" del público, Lali insistió: "Muchas gracias. Gracias por este sueño, gracias por estar acá. Gracias a mis amigos y a mi familia que siempre están. Muchas gracias".