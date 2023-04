Las hermanas de Julieta Poggio dijeron en vivo que no se baña a diario y ella no pudo negarlo: "Me hace mal"

Julieta Poggio continúa con su gira de medios tras quedar como la tercera finalista de la última edición de Gran Hermano (Telefe). Es por ello que la modelo acudió junto a sus hermanas Lolo y Camila al ciclo A la Barbarossa (Telefe) y junto a Georgina, las hermanas compartieron un divertido ping pong para medir cuanto se conocen entre sí.

En medio de la dinámica, la conductora del programa formuló una de sus preguntas más filosas: “¿Cuál de las tres es la que menos se baña?”, y para sorpresa de Disney, sus confraternas la mandaron al frente al escribir su nombre en las pizarras, cuestión que obligó finalmente a Julieta a aclarar el tema. Julieta Poggio y sus hermanas Camila y Lolo. (Foto: Captura Telefe)

“En Gran Hermano no me paraban de joder con eso” rememoró la influencer de forma sincera, al tiempo que explicó en qué consistía su rutina de cuidado y por que hubo tantos malos entendidos con respecto a ello: “Yo no me lavo el pelo todos los días porque le hace mal, cuerpo y pelo día de por medio porque le hace mal”, aseguró.

A pesar de que este tema en particular persiguió a Juli durante su participación en el famoso show de telerrealidad, la mención de Georgina no la incomodó en absoluto y continuó la dinámica con la mejor de las ondas.

Maxi de “Gran Hermano” recordó el episodio escatológico de Julieta Poggio y la defendió: “Te podés hacer caca”

Maximiliano Guidici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), recordó durante un vivo con “El Conejo”, el otro cordobés que estuvo en la casa más famosa del país, el episodio escatológico que Julieta Poggio, la finalista del certamen, vivió durante los meses de encierro.

En su momento acusaron a “Disney” de haber manchado el almohadón de una silla tras sufrir un problema estomacal. Maxi, quien ganó la prueba del auto durante su paso por el reality, reflotó el momento y, sorpresivamente, la defendió.

“¿Nunca metiste una 'frenada' en el calzoncillo o en la bombacha? ¿Qué tanto quilombo? Te podés hacer caca encima también”, comenzó el novio de Juliana, a quién conoció en GH. Con tono enojado, el hermanito siguió: “¿Por qué tan grave lo ven? ¿Qué ca... flores ahora?”. Poniéndose del lado de Poggio, Maxi dijo: “Yo me hice caca varias veces, no en Gran Hermano, pero me podría haber pasado”.

Al final del video, Guidici hizo referencia a sus dichos de días atrás, en los que hablando como “Laiza”, su personaje drag queen que inventó dentro de la casa, dijo: “Alguien hace caca en una silla”. “A veces se te puede escapar, ¿cuál es el problema? Eso fue lo que dije y hablando como 'Laiza'”, concluyó.