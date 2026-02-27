Las hermanas virales de Jesús María consiguieron el canje de sus sueños

En enero, en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, dos hermanas que habían asistido al evento se volvieron virales por un video cargado de indignación y frustración. La suspensión de una de las fechas del espectáculo, que debió frenarse debido a las condiciones climáticas, desató su enojo y dejó al descubierto el esfuerzo económico que habían realizado para estar allí.

"50 mil pesos tirados en la basura. Los 50 mil pesos, ¿saben lo que yo junté para poder venir al festival? ¿Ustedes piensan que yo tengo todos los días 50 mil pesos? ¿Sabés lo que gasté en colectivo? ¿Ahora quién nos devuelve la plata?", se le escuchó decir a una de ellas, completamente devastada por la situación.

La escena no tardó en multiplicarse en redes sociales. La espontaneidad, la angustia y la claridad de sus palabras convirtieron ese momento en un fenómeno viral. Detrás de la frase que recorrió plataformas digitales había semanas de ahorro y una expectativa que parecía desmoronarse en cuestión de minutos.

El contexto: uno de los festivales más importantes del país

El episodio ocurrió en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de música popular y tradición gaucha más importantes de la Argentina, celebrado anualmente cada enero en Córdoba.

El festival combina dos grandes ejes:

Jineteada, con jinetes de todo el país y países vecinos.

Espectáculos musicales de artistas folclóricos y populares de renombre.

En su edición 2026, el evento contó con figuras destacadas como:

Chaqueño Palavecino

Soledad

Euge Quevedo

Damián Córdoba

Cazzu

Abel Pintos

Q'Lokura

Nahuel Pennisi

Ke Personajes

En ese contexto de alta convocatoria y fuerte presencia mediática, el testimonio de las hermanas encontró un escenario propicio para amplificarse.

Del enojo a la última jornada gratuita

Con el correr de los días, la historia dio un giro inesperado. No solo pudieron disfrutar gratis de la última jornada del espectáculo, sino que la exposición obtenida en redes sociales abrió nuevas puertas.

La viralización no quedó limitada a la anécdota. Sofía y Tamara comenzaron a ganar popularidad y fueron contratadas por varios negocios y emprendimientos para realizar publicidades en Instagram. Lo que había comenzado como un reclamo desesperado por el dinero invertido se convirtió en una oportunidad concreta de visibilidad y trabajo.

La frase que expresaba pérdida terminó funcionando como punto de partida de una nueva etapa.

El canje de sus sueños: una sonrisa en transformación

En las últimas horas, las hermanas compartieron con sus seguidores una novedad que definieron como un sueño cumplido: iniciarán un tratamiento de ortodoncia. Desde el centro odontológico anunciaron: "Arrancamos el tratamiento de ortodoncia. Se vienen meses de cambios, selfies y mucha actitud. ¿Están listos para ver la transformación?".

La colocación de brackets representa para ellas un objetivo postergado que ahora pueden concretar. "Es algo que queríamos hacer y hoy estamos dando el primer paso. Gracias por hacernos sentir supercómodas y recibirnos", expresaron, visiblemente felices por esta posibilidad.

El tratamiento no solo implica una mejora estética, sino también la materialización de un deseo que, según manifestaron, venían proyectando desde hacía tiempo.

Un giro rotundo en sus vidas

Sofía y Tamara se hicieron muy populares en las redes sociales y sus vidas dieron un giro rotundo desde aquel episodio de enero. Lo que comenzó con lágrimas por 50 mil pesos que sentían "tirados en la basura" terminó derivando en:

Acceso gratuito a la última jornada del festival.

Contrataciones para realizar publicidades en Instagram.

El canje del tratamiento de ortodoncia que deseaban.

La secuencia resume una transformación marcada por la exposición digital y la respuesta del entorno. De la indignación frente a una fecha suspendida por condiciones climáticas a la concreción de nuevos proyectos personales, la historia de las hermanas de Jesús María evidencia cómo un momento de frustración puede convertirse, con el paso de los días, en el punto de partida de una etapa completamente distinta.