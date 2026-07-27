Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación

La relación entre La Joaqui y Luck Ra atraviesa una nueva etapa de incertidumbre, marcada por publicaciones en redes sociales, silencios y mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas cada vez más directas. El último capítulo de esta historia llegó de la mano del cantante cordobés, quien publicó en TikTok un video con una frase que rápidamente quedó asociada a los rumores de separación.

"Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar", escribió Luck Ra sobre un video en el que simplemente se lo ve tomando un vaso de agua. La publicación acumuló 225.000 "me gusta" y más de 1.800 comentarios en pocas horas, en un contexto particularmente sensible para la pareja.

El mensaje apareció mientras La Joaqui se encontraba de vacaciones en Costa Rica junto a sus hijas y compartía publicaciones acompañadas por canciones relacionadas con el desamor. La sucesión de señales terminó por alimentar una versión que ya había sido planteada públicamente por el panel de LAM, programa de América TV conducido por Ángel de Brito.

Para sus seguidores, la frase del cantante fue mucho más que una publicación aislada. La elección de las palabras y el momento en el que apareció fueron interpretados como una nueva señal dentro de una crisis que, según las versiones difundidas, podría ser definitiva.

La distancia que comenzó a verse en las redes

Los indicios de una posible ruptura comenzaron a aparecer en las redes sociales antes de que la situación fuera expuesta públicamente. Las vacaciones de La Joaqui en un destino tropical mostraban piletas con vista al mar, terrazas y atardeceres costeros, pero había una ausencia que no pasó inadvertida: Luck Ra no aparecía en ninguna de esas escenas.

Los seguidores más atentos también revisaron el historial de interacciones del cantante en el perfil de la artista. El resultado llamó especialmente la atención: casi un mes sin un "me gusta", sin un comentario y sin ninguna huella digital de Luck Ra en las publicaciones de La Joaqui.

El contraste se volvió más evidente al compararlo con el comportamiento que el cantante había tenido anteriormente. El 21 de junio, en una fotografía de La Joaqui junto a una de sus hijas, Luck Ra había dejado dos comentarios en los que expresaba que quería ser padre con ella. Después de ese momento, según el seguimiento de sus seguidores, llegó el silencio.

Ese cambio en la dinámica pública de la pareja se transformó en uno de los principales elementos que alimentaron las versiones de una crisis.

La versión de LAM

Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien puso en palabras la situación que hasta entonces circulaba principalmente entre especulaciones y observaciones de los usuarios de redes sociales.

Al aire del programa, Ochoa fue contundente: "Una crisis muy profunda, no están juntos ya". Según precisó, la separación llevaría entre un mes y un mes y medio. El panelista también anticipó que podían aparecer desmentidas, aunque sostuvo que la situación era real. En su descripción del momento que atravesaría la pareja, señaló además una diferencia en la manera en que ambos estarían procesando la crisis.

Según Ochoa, Luck Ra habría sido quien tomó la decisión de separarse. "Él quiere otra cosa para su vida", afirmó. La Joaqui, en cambio, estaría atravesando el proceso desde una posición diferente. "Ella está muy enamorada y no lo puede entender", expresó el panelista.

La información difundida también indicó que ambos habrían acordado mantener un silencio público para que la cantante pudiera "estar un poco más fuerte" antes de realizar cualquier anuncio formal.

Ese contexto volvió a darle otra dimensión a cada publicación de los dos artistas. Las canciones, las frases y las ausencias comenzaron a ser leídas por sus seguidores como parte de una historia que todavía no tuvo una confirmación pública definitiva.

Las canciones de La Joaqui desde Costa Rica

La artista fue la primera en publicar contenidos que sus seguidores interpretaron como posibles mensajes relacionados con su situación sentimental. Desde Costa Rica, durante la madrugada del domingo, se grabó mientras se aplicaba crema frente a un espejo y utilizó como banda sonora la canción "Ahora te puedes marchar", de Luis Miguel.

La parte elegida incluía la frase: "Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver".

Sobre el video, La Joaqui escribió: "Nunca indirecta, siempre temazo". Sin embargo, la aclaración no logró evitar que sus seguidores interpretaran la publicación como una referencia a su relación. "Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí", resumió uno de los comentarios.

Joaqui y Luck Ra

La cantante también compartió otros contenidos musicales:

Un video con la canción "Ojitos Mentirosos" .

. Otro video con el tema "Excesos" .

. Una frase incluida en esa publicación: "Aunque para el amor no sirvo yo. Mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera".

Una historia con una imagen suya de espaldas frente al mar y el texto: "Soy como soy porque siempre que me busquen con amor me van a encontrar".

Los comentarios de los usuarios también comenzaron a referirse directamente a la situación. "Separadísima, gente", escribió una usuaria en uno de los videos.

Luck Ra, entre el silencio y las señales

El cantante se había mantenido más al margen de la polémica en sus redes sociales, aunque también había dejado algunas publicaciones que fueron incorporadas al relato de la crisis.

Semanas atrás, en plena etapa de rumores, había compartido en TikTok un video con una frase del youtuber Gaspi, fallecido en un accidente de helicóptero: "Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien".

En aquella publicación, Luck Ra aparecía apoyado en un balcón con vista al mar. No mencionaba a La Joaqui ni hacía referencia explícita a su situación sentimental. La diferencia llegó este fin de semana, cuando el cantante subió la publicación sobre la casa que no volvería a pisar. La frase, acompañada únicamente por su imagen tomando un vaso de agua, fue interpretada como una señal mucho más directa que las anteriores y superó los 225.000 "me gusta".

Las ausencias en el círculo íntimo

Entre los elementos que Pepe Ochoa sumó al análisis de la situación, uno de los que más se repitió fue la ausencia de La Joaqui en las reuniones del círculo íntimo de Luck Ra.

"Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció", describió el panelista. La desaparición de la cantante de esas juntadas fue presentada como otro de los indicios que acompañan la versión de una separación.

A ese dato se sumó un episodio ocurrido durante un streaming que Luck Ra realizó desde España. El chat se llenó de preguntas relacionadas con la crisis, pero el cantante no respondió ninguna.

Ochoa también mencionó que La Joaqui es madre de dos hijas como parte de la ecuación que atraviesa el vínculo. "A veces en un vínculo funciona y a veces no", señaló el panelista, quien aclaró que Luck Ra es "amoroso" con las nenas, aunque sostuvo que ese factor forma parte del panorama actual.