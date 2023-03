Las participantes de Gran Hermano se mostraron tristes en la cena de nominados: "Nadie se quiere ir"

Antes de la eliminación de Gran Hermano (Telefe) de este domingo por la noche, las tres participantes que quedaron en placa compartieron la típica cena de nominados. Al momento de recordar todas sus semanas de convivencia en la casa, no pudieron ocultar su emoción, melancolía e incluso llanto.

Tal es así que Lucila “La Tora” Villar expresó entre lágrimas que le parecía muy triste toda la situación de quedar eliminada y dejar atrás a sus compañeros. “Es horrible, nadie se quiere ir”, manifestó por su parte Camila Lattanzio con la aceptación de Julieta Poggio, quien se mostró igual de preocupada.

“Si dicen mi nombre voy a decir 'no'. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta”, dijo Poggio mientras pensaba en el momento en que Santiago del Moro saque del sobre el nombre de la persona eliminada. “Es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá”, agregó con sinceridad y nostalgia. Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano. (Foto: Captura Telefe)

Ante esas palabras de la modelo, La Tora se dejó llevar por la emoción y dejó caer algunas lágrimas. Camila intentó ponerle un freno a la emoción que golpeó a las tres participantes y lanzó: “¡No, basta, por favor! Me están poniendo nerviosa. Es feo que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Pero no nos pongamos a llorar... Nadie se quiere ir”.

Lo cierto es que, más allá de la tristeza de Julieta, Camila y La Tora, una de ellas tres será la que deberá agarrar su valija hoy por la noche y marcharse de la casa de Gran Hermano. En las redes sociales hay una gran especulación e incertidumbre sobre quién será la próxima participante eliminada del reality.

La reacción de Julieta cuando Marcos no la salvó en Gran Hermano: “Me voy a basar en la afinidad”

Este jueves, Marcos Ginocchio salvó a Romina Uhrig de la placa de nominados de Gran Hermano ya que era el líder de la semana. Por eso, este domingo el público podrá votar entre Camila Lattanzio, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar para que abandonen el juego.

Sobre el final de la emisión del jueves de la semana pasada, el salteño debió comunicar su decisión. “Es muy difícil porque a esta altura a todos los querés. Podés tener más o menos afinidad, pero a todos les tengo mucho aprecio y cariño. Me voy a basar en la afinidad”, sostuvo.

En primer lugar, decidió dejar en placa a Camila. “Pienso que sos una persona linda que se muestra tal como es, pero siento que al convivir más tiempo con otros compañeros...”, expresó. Después, en segundo lugar, ubicó a Lucila 'La Tora' y argumentó: “Siento que cada día que la conozco la quiero más y me gustaría que afuera sea mi amiga”. El abrazo de Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig previo a la salvación. (Foto: Captura Telefe)

La definición estaba entre Romina y Julieta. “Romi trabaja mucho para ayudar a los otros y se preocupa por todos. Siento que nos acompaña acá adentro y hace que la convivencia sea más linda. Siempre valoré eso. Juli me hace reír mucho, siempre tiene algo para decir y me parece una persona muy linda, que dice las cosas de frente. Con las dos disfruto muchísimo y me gusta pasar tiempo con ellas”, dijo antes de anunciar su decisión.

Pese a que el salteño tiene afinidad con ambas, no dudó en salvar a la exdiputada. De esta manera sorprendió a gran parte del público que creyó que ayudaría a la influencer.