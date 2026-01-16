Las Trillizas de Oro hablaron sobre su vínculo laboral con Julio Iglesias tras las denuncias

Las recientes denuncias por abuso sexual, agresiones físicas y presuntos delitos vinculados a la trata de personas que involucran al cantante español Julio Iglesias generaron un fuerte impacto en el ambiente artístico y reavivaron debates sobre el poder, los abusos y los silencios en la industria del espectáculo. En ese contexto, Las Trillizas de Oro se refirieron públicamente al tema y compartieron su experiencia personal y profesional tras haber trabajado con el artista en una etapa clave de su carrera.

En diálogo con Teleshow, María Emilia Rousse aseguró que la noticia las tomó por sorpresa y fue categórica al describir el vínculo que mantuvieron con Iglesias durante las giras internacionales que compartieron a fines de la década de 1970. "Nos sorprendió esta noticia", afirmó, al tiempo que aclaró que ni ella ni sus hermanas fueron testigos de conductas similares a las que hoy se denuncian.

"Mientras trabajamos con Julio, nunca vimos nada de lo que están diciendo", expresó María Emilia, marcando una posición clara frente a las acusaciones. De este modo, la artista dejó en evidencia que, desde su experiencia directa, no presenciaron situaciones de abuso ni de violencia durante el tiempo en el que formaron parte del equipo artístico del cantante español.

Las denuncias contra Julio Iglesias se intensificaron en los últimos meses a partir de los testimonios de dos exempleadas que trabajaron en sus residencias ubicadas en Bahamas y República Dominicana. Ambas mujeres lo acusan de delitos contra la libertad y la integridad sexual, que incluyen acoso sexual, agresiones físicas y presunta trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre. El caso tomó mayor visibilidad pública debido a que algunos de esos relatos coinciden con declaraciones realizadas en 2010 por Vaitiare, expareja del artista, quien en sus memorias describió situaciones de presiones, consumo de drogas y vínculos sexuales forzados con terceros.

En este marco, el testimonio de Las Trillizas de Oro cobra relevancia por tratarse de una de las experiencias laborales más cercanas y prolongadas que Iglesias tuvo con artistas argentinas durante su etapa de mayor proyección internacional. María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse fueron contratadas como coristas cuando tenían apenas 17 años para acompañar al cantante en una gira mundial que se desarrolló entre 1978 y 1979.

El primer encuentro se produjo en el Hotel Hilton de Caracas, cuando Julio Iglesias tenía 35 años. Según relataron, fue el histórico mánager del artista, Alfredo Fraile, quien estableció el contacto para incorporarlas al equipo. El debut se dio en un recital en Venezuela y el tour culminó un año más tarde en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, uno de los escenarios más importantes del mundo.

"A los 17 nos contrató para acompañarlo como coristas en una gira mundial", recordó María Emilia. Aquella experiencia marcó un antes y un después en la carrera de las trillizas, quienes coinciden en que ese trabajo fue una puerta de entrada al escenario internacional. "Esa oportunidad nos abrió la puerta al mundo", destacaron.

María Eugenia, por su parte, recordó el trato cotidiano con el cantante y señaló que el vínculo fue siempre profesional. "Al segundo día ya nos reconoció. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia", relató, aludiendo a la dinámica diaria que compartían durante las giras.

Durante la entrevista también se abordaron viejos rumores sobre un supuesto interés sentimental de Julio Iglesias hacia una de ellas. María Laura Rousse fue clara al respecto: "Julio Iglesias tenía un interés sentimental conmigo, pero yo no tenía nada que ver con él". En la misma línea, María Emilia agregó: "Le lanzaba rosas a Laura, pero para nosotras era un señor grande. Nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre".

La diferencia de edad fue otro punto mencionado. "Él tenía treinta y siete y nosotras apenas dieciocho", explicó María Emilia. Ante la consulta directa sobre si existió algún tipo de relación sentimental, María Laura fue contundente: "Nunca pasó nada".

Finalmente, las hermanas también recordaron cómo esa etapa coincidió con momentos importantes de sus vidas personales. María Eugenia contó que en 1979 conoció en España a Horacio Laprida, con quien se casó en 1982 tras varios años de noviazgo. María Emilia explicó que fue la última en enamorarse, pero la primera en casarse: "Me enamoré de Clemente Zavaleta en Pilar y me casé en 1981, ocho meses después de conocerlo". María Laura, en tanto, formó su familia junto a Ernesto Trotz, con quien contrajo matrimonio en 1983.

Mientras las denuncias contra Julio Iglesias continúan siendo investigadas, el testimonio de Las Trillizas de Oro aporta una mirada desde la experiencia directa y vuelve a poner en debate la compleja relación entre memoria, denuncias y responsabilidades en el mundo del espectáculo.