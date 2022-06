Les Luthiers se presenta por primera vez en Catamarca con "Viejos Hazmerreíres"

El grupo de humoristas, músicos y actores Les Luthiers se presentará por primera vez en Catamarca con su show antología Viejos Hazmerreíres en el Cine Teatro Catamarca los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de junio.

Luego del inevitable parate generado por la pandemia de COVID-19, el grupo Les Luthiers comenzó con todo en su vuelta a los escenarios para convocar a la audiencia a disfrutar de su culto e ingenioso humor. De este modo, tras una exitosa gira en España, el grupo, en su recorrido por el país presentando Viejos Hazmerreíres, llega a nuestra provincia este mes de junio.

Les Luthiers es conocido por ofrecer singulares espectáculos con estilo propio en los cuales aúna música de géneros muy diversos, desde lo clásico hasta lo popular, con un humor culto, inteligente, y refinado.

Cabe recordar que en abril de 2020, falleció Marcos Mundstock, uno de sus fundadores. De este modo, el grupo actualmente está integrado por, además de dos de sus integrantes históricos, Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano, actuando como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

Viejos Hazmerreíres es, según los artistas, una recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo. Bajo el hilo conductor de 'Radio Tertulia', surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

La creación más reciente de esta antología es Receta Postrera, vals culinario interpretado con la "batería de cocina", instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Entradas

Las entradas para disfrutar del humor y la música del grupo Les Luthiers ya se encuentran disponibles en la plataforma online mediante links oficiales habilitados.