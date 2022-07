Lizy Tagliani desmintió su supuesta incursión en la política: "Me desperté de la siesta y me leo candidata"

Este miércoles trascendió la versión de que Lizy Tagliani sería precandidata a intendenta en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. La artista se hizo eco del rumor y lo desmintió con mucho humor.

“Me cuentan que ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento del colorado Santilli. Precandidata a intendenta de Almirante Brown”, dijo Jorge Rial al aire de su ciclo televisivo.

Minutos más tarde la conductora negó rotundamente la versión. “En campaña jajaja.... Me desperté de la siesta y me leo candidata”, escribió divertida. Lizy Tagliani desmintió su supuesta candidatura. (Foto: Instagram /lizytagliani)

Acto seguido, aclaró: “Yo no soy candidata ni pre ni nada, mi paso por esta vida es para hacer reír y contar anécdotas. No podría hacerme responsable del destino del país o lo que sea. No me siento preparada y no creo que alcance con ser buena o querida”.

Si bien no negó que hubieran existido propuestas para integrar listas de distintos partidos políticos, dejó en claro que no se siente idónea para aceptar. “Muchas veces me han propuesto cosas de muchos partidos, pero es de mi responsabilidad saber que no puedo cubrir esas expectativas porque no estoy preparada y con la dignidad de la gente no podría jugar”, sostuvo. Lizy Tagliani bromeó con la versión de su supuesta candidatura. (Foto: Instagram /lizytagliani)

Su posteo recibió cientos de mensajes de cariño, emojis de aplausos y corazones. Pero antes de dar por cerrado el tema, la artista bromeó con un video desde un balcón. “Mi primer acto desborda de seguidores”, afirmó en la grabación donde se la veía con los brazos levantados mirando a un público ausente.

Lizy Tagliani denunció que la incluyeron en una campaña política trucha

En julio del año pasado, mientras varios famosos y mediáticos lanzaban sus candidaturas políticas, Lizy Tagliani debió desmentir su presentación en las elecciones legislativas de 2021. Es que la imagen de la conductora había sido utilizada en una boleta falsa. La conductora estalló luego de que utilizaran su imagen para una campaña política. (Foto: Captura)

Lizy se vio en un panfleto que la mostraba como candidata por el Partido Federal -el mismo que convocó a Brian Lanzelotta-.

Junto a Lizy aparece un hombre y se lee la siguiente inscripción: “Partido Federal. Lizy Tagliani, Ariel Serrano. Por un Almirante Brown que nos incluye a todos. 2021″.

Molesta con la falsa información, ella estalló en su perfil de Instagram donde compartió la imagen y exclamó: “Esto es mentira”. Acto seguido aclaró los tantos y apuntó contra su supuesto compañero de lista: “Ese señor se sacó una foto conmigo en la puerta de la radio. No sé quién es el responsable, pero es difícil llevar credibilidad mintiendo”.