¿Lizy Tagliani enojada con su ex novio?: "Hoy se te bloquea y se te elimina"

A fines de enero, Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria, el rugbier y encargado de edificio que presentó en el living de Susana Giménez en octubre de 2019. “Nos queremos mucho y seguiremos juntos como amigos. Fuimos muy felices”, expresó la conductora a través de un sentido posteo en Instagram.

Y aunque parecía que habían finalizado el romance en buenos términos, con el paso de los días las cosas se fueron volviendo más tensas. Es que Alturria deslizó que la conductora le había sido infiel. Pese a los trascendidos y especulaciones, ella se llamó a silencio y cuando fue consultada se desentendió de la acusación: “No me consta que haya sido para mí. A mí no me lo dijo”.

Pero este sábado explotó en Instragram con un picante posteo. “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos”, anunció. Fiel a su estilo y sentido del humor, agregó: “Creo que merecía al menos un '¿cómo estás trava? ¿Te fuiste a hacer la próstata?'. Beso y que te vaya como te merecés”. “Jajajaja La próstata. Me acordé que me tengo que ir a hacer el estudio Bueno, me sirvió el enojo”, cerró a pura ironía.

El enigmático mensaje de Lizy Tagliani en redes. (Foto: Captura Instagram / lizitagliani).

Aunque no nombró a su exnovio, varios usuarios interpretaron que él era el destinatario del mensaje y reaccionaron con comentarios de apoyo. “Nada como mandarlo a cagar”, “Creo que todas estamos en la misma, Lizy. Cortemos con todos los que no nos valoran”, “¡Nada cómo sacar lo tóxico de nuestra vida! Te mereces lo mejor”, “Ay dios mio, ¿para Leo? Que se vaya por donde vino”, fueron algunas de las reacciones.

Cómo se conocieron Leo Alturria y Lizy Tagliani

El día que visitaron el living de Susana, contaron que empezaron a cruzarse en distintos programas de TV donde él se había anotado como participante. Sin embargo, el flechazo ocurrió en El precio justo, el ciclo que la exestilista de los famosos llevaba al frente en Telefe.

Lizy Tagliani junto a Leo Alturria, su novio rugbier. (Foto: Movilpress).

Impactada por su belleza, Lizy le pidió sus datos a un productor y empezaron a mensajearse. Después de varias citas iniciaron un romance, aunque tardaron en mostrarse en público.

“Yo no tengo ningún tipo de prejuicio, pero me preguntaba: '¿Qué van a decir sus amigos en su provincia, en su familia...?'. Cuando Leo me invitaba a los partidos de rugby le decía que no porque pensaba: 'Cuando vaya al vestuario lo van a cargar'”, explicó la artista en aquel entonces.