Los activos financieros argentinos cerraron este viernes con una recuperación significativa, luego de varias jornadas marcadas por la presión sobre los títulos de deuda soberana. Los bonos en dólares avanzaron hasta un 3%, con una mejora encabezada por los títulos Globales, emitidos bajo jurisdicción neoyorquina y correspondientes a los tramos de mayor duración.

El movimiento tuvo un impacto directo sobre el riesgo país, que registró una caída del 7,8% y se ubicó en 984 puntos básicos, quebrando nuevamente el piso de los 1.000 puntos que había superado durante los últimos días. Durante la rueda, el indicador llegó incluso a marcar un mínimo intradiario de 946 puntos básicos.

La recuperación representa un alivio para el equipo económico, que observaba con preocupación la escalada del índice elaborado por J.P. Morgan. Sin embargo, pese a la mejora registrada durante la jornada, el riesgo país continúa en niveles muy elevados, una situación que mantiene condicionadas las posibilidades del Gobierno de acceder a los mercados internacionales para refinanciar los próximos vencimientos de deuda.

El contexto internacional y las señales políticas detrás de la recuperación

La jornada positiva de los activos argentinos se desarrolló en un escenario favorable para los mercados globales y, particularmente, para los instrumentos financieros brasileños. En ese país, la designación de un banquero por parte de Lula Da Silva como ministro de Hacienda se convirtió en uno de los acontecimientos que acompañaron el desempeño de los mercados regionales.

En el plano doméstico, los inversores también procesaron una serie de novedades políticas y económicas con impacto sobre las expectativas financieras. Entre ellas se destacaron la media sanción al Presupuesto 2027, el avance de la suspensión de las PASO y la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Estos acontecimientos conformaron parte del escenario en el que se produjo el rebote de los títulos públicos y la recuperación de los principales activos argentinos, en una rueda atravesada tanto por factores externos como por las novedades del frente legislativo local.

Las acciones argentinas en Wall Street y el comportamiento de la Bolsa porteña

El movimiento alcista también se trasladó a las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York. Los ADRs y los papeles de empresas nacionales que operan en Wall Street registraron subas de hasta más del 5%, con Grupo Galicia a la cabeza, con un avance del 5,3%.

En el mercado local, en cambio, el comportamiento del índice MSCI Merval mostró diferencias según la moneda utilizada para medir su evolución. El principal indicador de la Bolsa porteña registró una caída del 1,3% en pesos.

No obstante, al considerar la cotización del contado con liquidación (CCL), el resultado fue diferente: la medición en dólares mostró una ganancia del 2,4%, hasta las 47 unidades. Esta divergencia refleja el distinto comportamiento del indicador cuando se lo observa en moneda local o en términos de dólares.

A pesar de la recuperación puntual de la rueda, el balance mensual continúa mostrando retrocesos importantes. El MSCI Merval acumula bajas del 9,6% en pesos y del 15,2% en dólares, respectivamente, lo que dimensiona la magnitud de las pérdidas registradas durante el mes.

Una rueda reducida en Wall Street

La operatoria internacional se desarrolló, además, bajo condiciones particulares. Wall Street tuvo una jornada reducida debido al feriado de Acción de Gracias, un factor que enmarcó el desarrollo de las negociaciones durante este viernes.

En ese contexto, la recuperación de los bonos soberanos argentinos y el retroceso del riesgo país se destacaron entre los movimientos de la jornada. Aunque el indicador volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos, su permanencia en niveles elevados mantiene vigente la dificultad del Gobierno para regresar a los mercados y conseguir financiamiento destinado a refinanciar sus compromisos de deuda.