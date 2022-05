Los divertidos memes de los premios Martín Fierro 2022

Una noche inolvidable vivieron las figuras más destacadas del espectáculo y la televisión en el regreso de los premios Martín Fierro 2022. Hubo momentos emocionantes y divertidos durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con la conducción de Alejandro Marley Wiebe. Unas 700 invitados disfrutaron de la edición número 50 de los premios que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

El minuto a minuto de la gala se reflejó en las redes sociales donde las personas opinaban sobre lo que estaba pasando en la transmisión de Telefe. Y no faltaron los clásicos memes para hacer chistes o burlas de algunos momentos de la premiación que comenzó a las 19.30 con la alfombra roja y finalizó a la madrugada, luego de la consagración de Masterchef Celebrity que obtuvo el máximo galardón de Oro.

“Ya estoy listo para criticar la ropa de los famosos estando yo vestido así #MartinFierro”, dijo un usuario con una divertida imagen de Dady Brieva y Miguel del Sel disfrazados. Ale Maglieti fue una de las más osadas en la alfombra roja al lucir un escote underbood que mostrabaa la parte inferior del pecho. Benito Fernández explicó que uno de los diseñadores que confeccionó el traje de la panelista “es uno de los finalistas del programa Corte y Confección”. “Me gusta, pero tal vez hay mucha piel para el evento. De todas maneras, está correcto”, explicó. En las redes, compararon su look con un meme de Marge Simpson.

Los memes de los Martín Fierro 2022

En la previa a la ceremonia, Lali Espósito apareció frente a cámara con un pijama rosa, pero con un toque glamoroso: mangas llenas de plumas. “Está en pijama todavía, nos estamos por cambiar, yo todavía no me cambié tampoco”, expresó Marley. “No te cag...a trompadas porque ya me estoy arreglando como una lady”, le lanzó la cantante a Lizy Tagliani. Una persona opinó a favor del look de la cantante: “Lali en pijama está vestida mejor que el 90% de los famosos”.

También, Mirtha Legrand asistió a la ceremonia acompañada por su familia: su hija Marcela, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar, entre otros integrantes. Primero habló en la alfombra roja, donde celebró el cara a cara luego de tanto tiempo. “Volvemos a lo bueno, a lo lindo, a encontrarnos todos, los premiados, los no premiados. Es la gran fiesta de la televisión argentina. Y yo estoy siempre presente. Hace más de 50 años que se hace esta fiesta y es un acontecimiento. ¿No ves la gente que hay? Es impresionante. Es un reencuentro”, aseguró entusiasmada. En Twitter, una persona opinó de la presencia de la diva de los almuerzos con mucho humor: “Mirtha va a una fiesta un domingo, yo no salí de mi casa en todo el finde. #MartinFierro”

Por otra parte, Darío Barassi estaba nominado en varias categorías y cada vez que perdía sus seguidores se quejaban en las redes sociales. Por este motivo cuando finalmente fue galardonado por el ciclo 100 Argentinos dicen, muchos festejaron con muchísima alegría. “¡Darío Barassi se lleva un #MartinFierro por mejor programa de entretenimientos! #MartinFierro2022″, celebró un usuario con una foto del Obelisco lleno de gente. También, se destacaron otros memes relacionados a Marley, el homenaje a Diego Maradona, las largas tandas publicitarias y la presencia de los hermanos Mau y Ricky Montaner.

