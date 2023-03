Los duros mensajes de los ex "Gran Hermano", que enfurecieron a los participantes

Faltando días para la final de Gran Hermano (Telefe), este jueves los participantes fueron sorprendidos con saludos de sus excompañeros de competencia. A pesar de que se esperaban mensajes de aliento, la buena onda fue escasa y hubo muchísimos reclamos.

Esa actitud no le gustó nada a Julieta Poggio, que no dudó en asegurar que los exconcursante se quedaron “calentitos” por quedar afuera del certamen. En ese sentido, hubo dos “saludos” que le molestaron más que el resto: el ataque que le hizo Juliana Díaz, a quien consideraba una amiga, y una chicana de Coti Romero.

La primera en volver de manera remota a la casa más famosa del país fue Juliana. “Marquitos, Cami y Nachito, acá haciéndoles el aguante. Al resto, mis amores: 'No se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas'”, dijo y desató la furia de Ju y Romi, la dupla inquebrantable de esta edición.

“Mirá que yo tenía la mejor con vos, Tini. ¡Un beso!”, dijo Juli tratando de hacerse la superada a pesar de que su fastidio era evidente. Y agregó: “Yo creo que 'envenenadas', justamente, Romi y yo no nos vamos a morir. Siempre decimos las cosas y no nos mordemos la lengua”.

En tanto, Romina Uhrig fue muy franca ante el “palito” que le mandó la exhermanita: “Yo con ella no tuve buena relación, salvo al principio. No me gustaban sus mentiras ni que criticara o hablara de más y que se hiciera la buena compañera. (...) Con Ju, somos frontales y hay gente que no se la banca”.

Como hizo en su paso por el certamen, Coti también se encargó de subir la apuesta con una saludo muy picante. “Para Romi y la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse de que era un juego. No me pueden soltar dentro de la casa. Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen por mí”, sostuvo provocando la indignación de la influencer y la exdiputada.

“Igual no estamos preocupadas para nada. Qué sea un juego no quiere decir que seas traidora”, respondió Poggio después de escuchar el tape. En tanto, Romina acotó: “Yo a mis compañeros primero los vi como personas, no como jugadores”.

Finalmente, dejando en claro cuánto le molestaron estos reclamos, Poggio se levantó del sillón y exclamó: “¡Cómo se quedaron los hermanitos! ¡Se quedaron calenchu!”. Y la exlegisladora concluyó: “Hay que tomarlo como de quién vino”.

Uno a uno, los mensajes de los ex hermanitos a los finalistas de “Gran Hermano”

Martina Stewart Usher: “Queda muy poco tiempo, sus familias los están esperando. ¡A meterle fuerza! Se habló mucho de mi personalidad, pero a la gente que quedó adentro habría que analizarla un poco más ”.

Ariel Ansaldo: "Escuchame, Cami, este mensaje es para vos: entramos juntos, teníamos un pacto tácito y nos encontrábamos los jueves a charlar... Me tendrías que haber elegido, fue un puñal en el corazón. Pero bueno, te perdono. Sé vos misma, confiá en vos y sé más individualista para la final".

“Escuchame, : entramos juntos, teníamos un pacto tácito y nos encontrábamos los jueves a charlar... Pero bueno, te perdono. Sé vos misma, confiá en vos y sé más individualista para la final”. Daniela Celis: “Los quiero felicitar por estas instancias finales a la que llegaron. Realmente hicieron un camino superlargo y no se olviden que el premio mayor fue entrar a la casa de 'Gran Hermano'. Les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y a Juli que las extraño con todo mi corazón. Las estoy esperando acá afuera para darles un fuerte abrazo. No se olviden que los sueños se cumplen, así que no dejen de soñar y nunca pierdan su esencia”.

