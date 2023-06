Los fuertes detalles que dio la pareja de Cacho Garay sobre su denuncia por violencia de género

El humorista Cacho Garay permanece detenido bajo prisión domiciliaria después de que su expareja, Verónica Macias Bracamonte lo denunciara por violencia de género. La semana pasada, trascendió la información de que la joven habría querido quitarse la vida después de que el humorista rompiera la perimetral.

Este lunes, Verónica se sentó en el estudio de Intrusos (América) y sorprendió al relatar su calvario. Si bien en abril había hablado de abusos sexuales, privación de la libertad y amenazas de muerte, en esta oportunidad fue por más. “Él abusó sexualmente de mí muy salvajemente, me filmó y comencé a vivir un infierno durante 13 años”, expresó entre lágrimas.

Consultada acerca de si pudo volver a la normalidad, negó rotundamente. “Vine hasta acá como pude, hice muchísimo esfuerzo. Perdón, es que me cuesta muchísimo”, admitió notablemente movilizada.

Respecto a cómo fue su regreso a Mendoza después de haber contado su calvario en televisión, señaló: “Por momentos tengo la esperanza de que se haga justicia y por momentos no”.

El escalofriante relato de Verónica Macías, la ex de Cacho Garay

La mujer aprovechó su paso por el ciclo conducido por Flor de la Ve para contar su historia. “Yo contaba que él me engañó diciendo que yo iba a ir a cantar a Salta, pero cuando llegué al hotel conté que todos tenían llave menos yo, y tuve que aguantar mucho tiempo”, comenzó diciendo.

Y aseguró: “Él abusó sexualmente de mí muy salvajemente, me filmó y comencé a vivir un infierno durante 13 años. (...) Fue un horror. Eso pasó en el 2010 cuando tenía 20 años. Lo puedo contar ahora porque está en el expediente”.

Pablo Layus señaló que todo ese material está en la Justicia y que hubo gente del juzgado que se levantó porque no podía verlo. “Me comentó gente de Mendoza que el video es muy fuerte”, señaló el periodista.

Verónica retomó su relato y aseguró: “Desde ese día, yo quedé como una esclava para él”. “Ese verano del 2011 me dejaba encerrada en un departamento, seguía abusando de mí e invitándome a fiestas. Hasta que el 20 de octubre del 2011 me dijo 'quiero que te traigas una valija con ropa' y desde ese día tuve que convivir con él. No me pude ir más”.

Luego señaló que él le hizo poner “unos senos enormes”. “A mí me gustaba mucho el cuerpo que tenía y todas mis amigas me decían 'vos no sos eso. ¿Por qué salís con un viejo? '¿Qué te pasó?' 'Hay otras formas de llegar'”, recordó con la voz quebrada.

Verónica Macías habló del video en el que se la ve caminando cerca de un puente

La semana pasada trascendió la información de que Cacho Garay había sido imputado por delito de desobediencia tras ser acusado de violar la prohibición de acercamiento hacia su expareja y que Verónica Macías Bracamonte, quien lo denunció por violencia de género, habría intentado quitarse la vida.

Al ser consultada sobre lo ocurrido, ella precisó: “Tuve un ataque de pánico. Es muy feo. Es horrible. Quisiera poder explicarlo o decirles, pero solo yo sé qué se siente. Estuve 13 años sin poder salir, encerrada”.

Luego señaló que parte de shock fue por ver a los policías y explicó que el humorista la torturó con una picana. “Yo no quise hacer una revista y me corrió por todo el patio diciéndome que la tenía que hacer”, aseguró. Y agregó: “También fui torturada con una cosa que se llama amansa locos”.