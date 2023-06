Lotocki habló por primera vez desde la internación de Silvina Luna

Aníbal Lotocki, el cirujano de 53 años que fue denunciado por mala praxis por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, habló en Telenoche (eltrece) horas después de que trascendiera que la ex Gran Hermano (Telefe) -quien tiene una insuficiencia renal por una intoxicación de metacrilato, resultado de un aumento de glúteos realizada por el ya mencionado médico- se encuentra en terapia intensiva desde el 13 de junio.

En un mano a mano con Nelson Castro, el cirujano expresó, a modo de introducción: “Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico, lo aclaro a cada programa al que voy. Fue debatido en el juicio oral”. Ya en referencia al caso de la modelo, dijo: “Lo de Silvina Luna tiene muchísimos años de hablarse en la televisión y de repetirse en los medios, pero en el 2016 el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal. De hecho, fue un estudio que se hicieron con varios nefrólogos que se encontraron varios pacientes que estaban inyectados con diferentes productos, se mandó el caso de Silvina Luna que fue estudiado en la Universidad de California y refutaron esta teoría de que podía ser el polimetilmetacrilato (PMMA) el causante”.

Y detalló: “Los granulomas pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo. Es un efecto colateral que está descrito. Quiero remarcar esta cuestión de que el PMMA y la enfermedad renal, durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se hizo un año antes para demostrar que estaba sana al momento de la cirugía. En estos raramente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas lo que determinó que tenía una globulopatía, estas enfermedades pueden terminar en insuficiencia renal. Al momento de operarla esto no lo sabíamos. De hecho, me entero yo en el 2016 cuando empezó toda esta denuncia”.

En cuanto al hecho de que en Argentina, el PMMA está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) solamente para el relleno de surcos y depresiones faciales, detalló: “Este producto está aprobado para la colocación en los lugares donde lo coloqué, en los glúteos. Está aprobado en las cantidades y lugares donde lo coloqué. A mí no me condenaron por esto. El producto tiene un testeo clínico y no dice que produce ningún tipo de hipercalcemia”.

Al respecto de los dichos de Luna, quien manifestó que no estaba al tanto de los efectos que podía tener la operación, dijo: “Nosotros al paciente le explicamos todo como funciona la cirugía, el paciente después firma un consentimiento en el cual corrobora que esta información fue dada. Que alguien diga que no conoce o que no sabía… esto fue descartado en el debate oral”.

En la misma línea, aseveró: “Nadie engañó a nadie. Ella sabía perfectamente lo que se iba a poner. Un mes y medio después vino a ponerse más porque creía que no era suficiente. Se puso dos veces. Después tuvo una tercera cirugía porque decidió que era mucho volumen y se quiso sacar volumen de los glúteos. Le sacamos grasa”.

Sin embargo, remarcó: “Lamento muchísimo la enfermedad de Luna, me parece realmente terrible porque me imagino que alguien se quiere ver mejor y termina con un problema de por vida, me parece terrible. Yo por profesional me siento muy mal. Pero quiero que entiendan que, como profesional, no quiero dañar a nadie”. De todas formas, aclaró que no se puso en contacto con la exparticipante de El hotel de los famosos (eltrece) y que no habla con ella desde el 2014. “Ni siquiera tengo su teléfono”, señaló.

Al respecto del resto de los pacientes que se atendieron con él después de sus conflictos en la Justicia por mala praxis, aseveró: “No tengo prohibición para ejercer mi profesión. La condena está en revisión porque no está firme. Los pacientes de estética se guían por los resultados que pueden ver y buscan al cirujano que les gusta más. Igualmente, yo en mis redes sociales he mostrado publicación, descargos, elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que me sigue y que cree en mí no se guía por lo que dicen en la televisión”.

En el 2010 y luego de haberse tratado en repetidas ocasiones en la clínica de Lotocki, Silvina Luna decidió realizarse un aumento de glúteos. Aunque transitó el postoperatorio en aparentes buenas condiciones, tres años más tarde, mientras trabajaba en la temporada de verano, la modelo notó que estaba más cansada de lo habitual y se realizó una serie de estudios.

En los resultados de los mismos se demostró que tenía altos los niveles de calcio en sangre, un síntoma del cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal que había desarrollado. Finalmente, los médicos descubrieron que esto era el resultado de una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo debido a una mala praxis de parte de Aníbal Lotocki.

En el 2023, a más de una década de recibir el duro diagnóstico, Luna confirmó que está en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Actualmente, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano por una complicación previa a la operación.

Además del calvario en cuanto a su salud, la mediática también quedó envuelta en una tensa batalla legal contra Lotocki, quien también fue denunciado por las pacientes Pamela Sosa (su expareja), Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Estas causas terminaron en febrero del 2022, cuando fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves y a cinco años de inhabilitación profesional para ejercer la medicina.

Pero no se trató de su última causa judicial ya que, menos de un mes atrás, fue procesado sin prisión preventiva. El juez Luis Schelgel lo consideró autor del homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Zárate, fallecido en abril de 2021 a los 50 años, luego de haber sido sometido a una dermolipoctomía programada, una cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.