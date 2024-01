Lucía de Gh le dio una cachetada a Rosina y piden su expulsión: "No me pegues"

Las agresiones físicas son un tema de suma polémica en "Gran Hermano 2024". Hace unos días, Juliana "Furia" Scaglione golpeó aBautista Mascia y se especuló con una nueva sanción para la participante, ya que no fue la primera vez que lo hace. Ahora, Lucía Maidana se puso en el ojo de la tormenta por un episodio muy similar. La jugadora oriunda de Salta le pegó una cachetada a Rosina Beltrán, y hay quienes piden su expulsión del reality de Santiago Del Moro.

Lucía de "Gran Hermano 2024" le dio una cachetada a Rosina

Desde la escandalosa escena de Furia y Williams "El Paisa" López, los juegos de mano tomaron otro significado en la casa de "GH". Ambos fueron sancionados y hubo riesgo de que fueran expulsados de la competencia por conductas inapropiadas que rompen las reglas del reality.

En un video que circuló en "X" (ex Twitter), Lucía llamó la atención de todos por un accionar contra Rosina. Las participantes le depilaban el pecho a Bautista en el sillón de "Gran Hermano" hasta que de repente la salteña le pegó una cachetada a "Rosi". "¡Nena, no me pegues!", atinó a reaccionar la uruguaya.

En el momento también estuvieron presentes Martín Ku, Florencia Cabrera y Denisse González, quienes se asombraron por el golpe que sonó fuerte en la casa. Segundos más tarde, Maidana le gritó su nombre a Beltrán, y la participante de Chubut y el músico analizaron lo ocurrido.

"Hoy Luchi le metió una cachetada, si eso se viera en corto.... cag*. Le metió un viaje", sacó el tema la rubia en una de las habitaciones. "Tremenda mano le puso, yo no lo vi, pero se escuchó", opinó Bautista. Acto seguido, Denisse justificó el golpe, alegando que se trató de una "pérdida de paciencia" al insinuar que Rosina suele sacar de las casillas a los demás con su personalidad.

Por otro lado, los fanáticos de "Gran Hermano" repudiaron la actitud de Lucía y pidieron que reciba la máxima sanción. "A Furia la defenestraron por mucho menos mandándola a placa directa, Lucia ya está en placa, ¿esto no es motivo de expulsión?", "Una vergüenza que justifiquen que es porque Rosina es muy densa, ¿quiénes son para tratarla así?", "Ya está en placa, es expulsión directa", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de "X".