Luciana Martínez tras su liberación: "Viuda negra no soy"

La noticia sacudió el mundo del espectáculo el pasado sábado por la noche cuando se conoció que Luciana Martínez, la joven trans que cobró notoriedad tras su ingreso a la casa de Gran Hermano, fue detenida por la Policía de la Ciudad. Se la acusa de participar en un robo bajo la modalidad de "viuda negra" en perjuicio de Cameron Varela, un turista de nacionalidad estadounidense. Tras permanecer varios días privada de su libertad, la Justicia ordenó este martes su excarcelación junto a la de su mánager, Cristian Wagner, aunque ambos permanecen supeditados a una investigación que suma pruebas audiovisuales de alto impacto.

La resolución judicial y las reglas de conducta

Según el documento judicial al que accedió Infobae, la liberación de Martínez no implica el cierre de la causa ni su sobreseimiento. La joven deberá cumplir estrictamente con una serie de reglas de conducta impuestas por el Tribunal para garantizar que no se obstaculicen las tareas investigativas en curso. Entre las medidas principales se destacan la obligación de mantenerse en contacto permanente con el Tribunal y presentarse ante la sede judicial el primer día hábil de cada mes. Asimismo, Martínez tiene una prohibición absoluta de acercamiento al denunciante, Cameron Varela.

A la salida de su domicilio, Martínez fue abordada por las cámaras de Los Profesionales con Flor en El Nueve. En un descargo cargado de emoción, la joven calificó lo sucedido como un mal sueño o más bien una pesadilla. Martínez expresó que solo busca llevar tranquilidad a su familia y a las personas que la siguen y apoyan. Además, destacó su fe religiosa y agradeció la labor de su equipo de defensa, integrado por el doctor Fesldin y el doctor Romero, quienes lograron que el proceso de liberación avanzara favorablemente.

Entre la denuncia de abuso y la acusación de robo

La estrategia de defensa de la ex Gran Hermano y su mánager se centró en desmentir la versión del turista, a quien conocieron originalmente en el boliche Makena, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Durante su declaración el lunes, Martínez no solo negó ser una "viuda negra", calificando las versiones de venta de sexo y apropiación de pertenencias como una mentira, sino que fue más allá al denunciar al ciudadano norteamericano por abuso sexual.

No obstante, el escenario procesal se tornó sombrío tras el hallazgo de tres videos de las cámaras de seguridad del hotel Smart, lugar donde se desarrollaron los hechos. Las imágenes contradicen parte del relato de los imputados y muestran una secuencia cronológica que parece dar soporte a la denuncia de Varela. Las filmaciones registran los movimientos de los protagonistas antes, durante y después del presunto ilícito, incluyendo el momento en que caen prendas de vestir desde lo alto de la torre mientras Martínez y Varela se encontraban dentro de la habitación alquilada.

La reconstrucción de los hechos y la evidencia material

La cronología captada por las cámaras de seguridad detalla movimientos precisos que ocurrieron en la madrugada del sábado. A las 6:52 AM, se registra la llegada de Varela, Martínez y Wagner al tercer piso del hotel. Una hora después, se observa la salida solitaria de Luciana Martínez, ya sin la compañía de su representante. Según el testimonio del turista, Wagner lanzó sus pertenencias por la ventana mientras Martínez lo distraía en el baño, para luego recogerlas en la vereda y darse a la fuga.

Al momento de la detención, los agentes policiales lograron recuperar un reloj Cartier, ropa y tarjetas de crédito que se encontraban dentro de un bolso de cuero que portaba Wagner. El turista, visiblemente preocupado, reclamó con urgencia la recuperación de su pasaporte. Visiblemente afectada, Luciana Martínez cerró su contacto con la prensa evitando dar detalles técnicos de la causa y manifestó que ahora necesita contención y visitar médicos. La causa sigue su curso mientras la Justicia evalúa si el material fílmico es suficiente para dictar un procesamiento definitivo.