Luciana Salazar dijo que Martín Redrado la abusó: Tengo pruebas

El drama entre Luciana Salazar y Martín Redrado no cesa y el escándalo sumó un nuevo capítulo después que la modelo acusara al economista de abuso sexual cuando ya no eran pareja.

Toda la polémica se desencadenó después que en " Socios del Espectáculo" pusieran al aire una entrevista que una cronista le realizó al ex presidente del Banco Central en relación a sus problemas con la ex participante de "ShowMatch: La Academia" y su hija Matilda.

"No soy el padre de Matilda Salazar. Seguir alimentando la fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no nos hace bien a mí, ni a mi familia. Los compromisos que asumí con Luciana los asumí cuando fui su pareja, ya no los tengo", aseguró Redrado en El Trece.

Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado por el escándalo con su hija Matilda.

Entonces, Luciana llamó furiosa al programa de chimentos y desmintió los dichos de su ex: "Yo nunca dije que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nadie más chicanee con ese tema. Martín Redrado está mintiendo de forma descarada. Hay testigos, ya sea Ana Rosenfeld o un amigo de él. El miente al decir que no tiene obligaciones con Matilda. Él tiene obligaciones bajo la firma de un escribano público".

"Me hace ver como una loca. Por algo recurro a la Justicia, que tiene de qué ocuparse. No puedo creer que haya alguien tan descarado para mentir. Primero negó que nos hayamos reconciliado en Miami", expresó.

En ese sentido, la modelo sorprendió a todos los presentes al hacer una terrible acusación: "Él no solo me está mintiendo a mí, sino que a muchas personas. A mí me buscó cuatro veces, me avanzó sexualmente y ya no eramos más pareja.

Ante esta declaración, Karina Iavícoli le preguntó a Salazar si lo había denunciado por abuso sexual y ella respondió que no, aunque sí le preguntó a Cúneo Libarona si lo que había sufrido era abuso y el letrado se lo confirmó.

Además, Salazar aclaró que no es ella quien pide la revinculación de Redrado con Matilda: "Yo no busco el escándalo, él me lleva a estas instancias. Hay muchas cosas que tiene que ver con mi hija, el me pidió casi suplicando una re-vinculación con mi hija”.

DiarioShow