Luisana Lopilato está esperando a su cuarto bebé junto a Michael Buble

Luisana Lopilato y Michael Buble esperan su cuarto hijo en común. La pareja reveló en el próximo vídeo musical del cantante que la actriz está embarazada.

Un adelanto del vídeo de la canción I'll Never Not Love You, obtenido por TMZ, desvela la floreciente pancita de Luisana. Ella aparece en el video, sacando a su marido de una secuencia de sueño mostrando que está embarazada.

Se dice que el vídeo es un recuerdo de la primera vez que la pareja apareció junta ante las cámaras en su vídeo musical Haven't Met You Yet. Michael tuiteó previamente sobre su nuevo vídeo: ""Haven't Met You Yet" fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela "I'll Never Not Love You" 2.22.22"

Las fuentes dijeron al sitio estadounidense que el nuevo video es una continuación de la historia y presenta escenas de películas románticas como Titanic, The Notebook y The Princess Bride.

Cuántos hijos tiene Luisana Lopilato

Michael y Luisana ya son orgullosos padres de Noah, de ocho años, Elías, de seis, y Vida, de tres.

A su hijo mayor, Noah, le diagnosticaron un hepatoblastoma en 2016 y el cantante canceló su gira al enterarse. El pequeño recibió el alta definitiva en 2017.

En agosto del año pasado, elogió a su hijo en un dulce post de homenaje por su octavo cumpleaños. Dijo que "nunca había conocido a nadie tan valiente" como Noah. El cantante, que dejó la música durante dos años tras el diagnóstico de su hijo, dijo que su hijo era su "héroe".