Maluma homenajeó al público argentino en pleno show en México

El cartel lo sorprendió. Por eso, decidió parar el show, agarrarlo y leerlo. Maluma frenó un concierto en México para hablar del público argentino. “Argentina te extraña”, decía el mensaje de una fan. “Cuándo será la próxima vez que yo iré a Argentina, Dios mío”, suspiró el artista.

La relación entre el cantante y nuestro país es muy fuerte. Argentina fue el primer país que lo recibió, después de su Colombia natal. Por eso, cada vez que puede, hace referencia al romance que tiene con la gente.

En medio del aluvión de visitas de artistas extranjeros, sorprende que aun no se anuncie la llegada de Maluma. Es que hace cuatro años que no viene a nuestro país. Su última presentación fue en 2018 en el Hipódromo de Palermo con “F.A.M.E Tour”.

Maluma publicó una versión de lujo de su último disco

Maluma lanzó sorpresivamente la versión extendida de su más reciente álbum The Love & Sex Tape. “No cuentes a nadie, viene una segunda parte'', adelantó el colombiano en una entrevista sobre el nuevo proyecto. Y el día llegó.

The Love & Sex Tape Deluxe Edition incluye las ocho canciones que lanzó en junio junto con tres temas inéditos: “28′', “Rulay'' y “Clito'' con Lenny Tavárez, Dalex y Brray. “Era un proyecto muy personal, soñado, yo quería trabajar con artistas con los que no había trabajado antes en el género del reggaetón'', destacó el cantante a AP. Maluma lanzó la versión extendida de su más reciente álbum The Love & Sex Tape.

“Nos comemos vivos'' con Chencho Corleone, “Mojando Asientos'' con Feid, “Sexo sin título'' con Jay Wheeler y Lenny Tavárez y “Tsunami'' con Arcángel y De La Ghetto son algunos de los temas que había lanzado previamente del álbum.

Junto a la reedición, Maluma compartió el clip de “28′', creado por su casa productora Royalty Films y fue dirigido por el artista. En el video, cuyo nombre representa la edad actual del cantante, aparece una recopilación de momentos importantes en su vida junto a otras escenas con su familia y su perro Buda que se luce en la tapa.