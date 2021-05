Marcelo Bonelli dio positivo en COVID-19 y habló de su salud: Siempre me cuidé mucho

En las últimas horas Marcelo Bonelli dio positivo en coronavirus. El periodista se encuentra aislado en su casa y, según contó, transita la enfermedad sin mayores complicaciones. “En términos generales me siento bien, salvo que tengo desde el domingo un fuerte dolor de garganta. Ahora por suerte aflojó un poco”, explicó el conductor de A dos voces (TN) a este medio.

En ese sentido, dio más detalles de su salud y precisó: “Saturo bien de oxígeno y si bien tuve un poco de fiebre el domingo, ahora por suerte no tengo. Me hisopé ayer y me dieron el resultado a la tarde”.

El periodista explicó que no sabe dónde pudo haberse contagiado: “Ni idea, yo siempre me cuidé mucho y no hago vida social”. Por último, expresó: “Hay que pasarla”. Este martes, la conducción de Arriba Argentinos (eltrece) estuvo a cargo de Guillermo Lobo, que lo primero que hizo al comenzar el programa fue mandarle un saludo a su colega deseándole una pronta recuperación para que pueda volver al trabajo en unos días.

Durante el aislamiento que debe cumplir, Bonelli se ausentará unos días de las mañanas de eltrece y de A dos voces (TN), el programa que comparte con Edgardo Alfano. Además, está al frente del ciclo Sábado tempranísimo (Radio Mitre).