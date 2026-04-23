El emotivo recuerdo de Solita Silveyra: un video íntimo de Luis Brandoni

La actriz Soledad Silveyra compartió un video inédito de Luis Brandoni grabado momentos antes de una función teatral, generando una fuerte repercusión entre el público y en redes sociales. Ambos artistas protagonizaban la obra "¿Quién es quién?", en calle Corrientes, donde compartieron escenario hasta el 9 de abril, en lo que se convirtió en una de las últimas experiencias conjuntas sobre las tablas.

El material difundido muestra un instante cotidiano en el camarín, donde se los ve preparándose para salir a escena, en un clima de cercanía, humor y complicidad. La escena captura no solo el vínculo profesional, sino también la relación personal construida a lo largo del tiempo entre ambos actores.

En el video, Brandoni repara en una fotografía que estaba sobre el escritorio y pregunta: "¿Quién es? ¿China esa?". A partir de ese comentario, se inicia un intercambio distendido que deriva en una anécdota relatada por Silveyra, cargada de humor y recuerdos compartidos.

Humor, complicidad y memoria compartida

Durante la filmación, Silveyra recuerda una situación vivida en Carlos Paz, cuando atravesaba una intervención estética. El relato, contado en tono jocoso, reconstruye un momento con una figura a la que ambos evocan con afecto. "Un día estábamos en Carlos Paz y yo me había operado recién las lolas. Se me encapsuló una y se me quedó dura. Entonces yo le dije '¡China, mirá! ¡Es una piedra!'", relató.

La reacción que describe forma parte de la anécdota que ambos actores comparten con risas. "Y me saca la mano y me dice '¡Pero, mija, vos estás loca! ¿Cómo me vas a hacer tocarte las te...?'", agregó Silveyra, generando un momento de distensión en el camarín.

El recuerdo fue acompañado por reflexiones espontáneas. "Qué personaje...", señalaron, mientras Brandoni sumó: "Entretenida. Tenía siempre algo para contar". Este intercambio pone en evidencia no solo el humor que compartían, sino también el valor que ambos otorgaban a las historias y a las personas que marcaron sus trayectorias.

La previa de una función y la expectativa del público

El video también registra un breve diálogo sobre la función que estaban por realizar. Antes de salir al escenario, Brandoni comenta: "Gran semana tenemos hoy, eh. Vamos a hacer como 2700 espectadores". La respuesta de Silveyra, más cautelosa, refleja la dinámica entre ambos: "Bueno, no digas nada, vos. Esperemos".

El cierre de ese intercambio, con tono cómplice, resume el espíritu del momento. "Olvidate lo que dije", concluye el actor, en una frase que sintetiza el clima de camaradería previo a la función.

Un mensaje que conmovió en redes sociales

El video fue acompañado por un mensaje de Silveyra que rápidamente generó impacto entre los usuarios. "Ahora no tengo un ángel, sino dos: La China y Beto", escribió la actriz, en una publicación cargada de afecto y simbolismo.

La respuesta del público no se hizo esperar y se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño. Entre los comentarios más repetidos se destacaron expresiones como:

"Los amo"

"Qué linda sos. Qué divinos"

"Te quiero Solita. Te abrazo fuerte fuerte"

"Gracias por compartir estos momentos. Dos genios, dos ángeles que te van a cuidar siempre"

La repercusión del posteo evidenció el vínculo emocional que el público mantiene con ambos artistas y el impacto que generan este tipo de registros íntimos.

La despedida y el reconocimiento a una trayectoria

En paralelo a la difusión del video, Silveyra también participó del último adiós a Luis Brandoni en la Legislatura porteña, donde expresó su dolor y destacó la figura de su compañero. Conmovida, no dudó en subrayar su compromiso con la profesión y su vocación por el teatro.

Durante su diálogo con los medios, la actriz definió a Brandoni como "un maestro" y "un referente", y recordó el trabajo conjunto en la obra "¿Quién es quién?", cuya última función se realizó el 9 de abril, un día antes del accidente que sufrió el actor.

En ese contexto, compartió una reflexión personal sobre ese último encuentro en el escenario. "Nos cuidábamos mucho los dos. Hicimos la última función y estaba bien. La que no estaba bien era yo", expresó, visiblemente emocionada.

El escenario como refugio

Entre los recuerdos compartidos, Silveyra destacó una frase que sintetiza la relación de Brandoni con su vocación. "Me decía que el escenario lo cura todo", señaló, al evocar el modo en que el actor concebía su profesión y su vínculo con el público.

Este concepto atraviesa tanto el registro íntimo del camarín como las palabras de despedida, configurando una imagen coherente de un artista profundamente comprometido con su oficio.

Un legado construido en escena

El video difundido por Silveyra, junto con sus declaraciones posteriores, conforma un retrato que trasciende el hecho puntual. Se trata de un testimonio que combina memoria, afecto y reconocimiento, y que permite reconstruir no solo un momento previo a una función, sino también el vínculo entre dos figuras centrales del teatro argentino.

La obra "¿Quién es quién?", que los tuvo como protagonistas hasta el 9 de abril, queda así como el último espacio compartido sobre el escenario, mientras que el registro audiovisual y las palabras de la actriz funcionan como una forma de preservar ese vínculo en el tiempo.

En ese cruce entre lo íntimo y lo público, el recuerdo de Luis Brandoni se proyecta a través de la mirada de su compañera, en una narrativa donde el humor, la complicidad y la emoción conviven como parte de una misma historia.