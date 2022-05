María Becerra apuntó contra la China Suárez con un irónico mensaje

Después de las presentaciones con gran éxito que dio Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, en la que estuvieron invitados María Becerra, Benjamín Vicuña y más famosos de la farándula argentina, aunque estas figuras fueron las que se destacaron porque todos tienen un complicado vínculo con la China Suárez, subió la apuesta con una fuerte frase en sus redes sociales.

Mientras que el actor chileno sigue siendo “familia” con la ex Casi Ángeles ya que tienen dos hijos en común, Magnolia y Amancio, la relación de las cantantes con la actriz es un poco más polémica. La China Suárez está saliendo con Rusherking, el ex novio de María Becerra. Además, se la vinculó sentimentalmente con Rodrigo De Paul, la actual pareja de Tini.

En ese sentido, Becerra no se perdió la ocasión para apuntar contra la China a la hora de felicitar a la artista, con quien canta el tema Miénteme, y provocó conmoción en las redes sociales. “¡Te amo Tinita, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, escribió María en su cuenta de Instagram junto a un video de su show en el Hipódromo de Palermo.

María Becerra también se pronunció en sus redes sociales tras la confirmación del romance de Rusherking con la China Suárez. En un mensaje encriptado, la cantante hizo un comunicado muy particular y dejó un corazón roto en su publicación. Después de un domingo en familia, la joven publicó una foto promocional de su nuevo single Ojalá, que se estrenará el próximo 1° de julio. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que decoró el anuncio con un emoji de corazón roto.

Recordemos que Becerra terminó su relación con el músico en diciembre del 2021, en medio de un escándalo en las redes sociales. La cantante borró todas las fotos con él y en algunas historias, le enviaba mensajes donde hablaba de decepción y fallas en la confianza.

Semanas atrás, María había publicado un contundente mensaje cuando se empezó a hablar del romance que luego se concretó entre la China y su ex, Rusherking. La cantante sorprendió a usar su cuenta de twitter en medio de las especulaciones de romance entre la actriz y su expareja. “Me encuentro en el piso”, escribió.

Por su parte, la China Suárez publicó la primera foto junto a su pareja: una postal en blanco y negro donde se los ve abrazados y abrigados con camperas invernales. El trapero no solo vio su posteo, sino que además lo reposteó en su cuenta de Instagram. Cerca de las 22, poco antes de que comenzara PH, ambos compartieron videos y fotos con una fogata de fondo, muy similar en ambas imágenes, por lo que en las redes surgió la versión de que posiblemente se reunieron para ver el ciclo junto, a sabiendas de que el músico iba a contar su historia de amor.

Sobre la exposición mediática, Rusherking había contado: “Nací y viví en Santiago del Estero, tengo re bajo perfil, y la verdad es que fuerte y es fuerte todavía porque vine para acá había como cuatro cámaras esperándome. Al principio la pasé mal, y me estoy adaptando. Tengo un equipo muy bueno por suerte y amigos que me ayudan”. Y parte de esta realidad incluye también a su familia, a quienes trata de mantener a resguardo: “Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele”, resumió. Y cuando le preguntan, habla maravillas de su nuera: “Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.