María Becerra lanzó duras declaraciones sobre su relación con Rusherking: "Aprendí a no tener expectativas"

María Becerra se llevó una gran desilusión con Rusherking, que semanas después de la ruptura se empezó a mostrar con la China Suárez. La joven parecería estar un poco arrepentida de la entrega que hizo en esa relación, que por ahora fue la más importante de su vida. En una nota con la revista Gente, aclaró que por el momento no tiene ganas de volver a enamorarse, y le tiró un palito a su ex.

“Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces das mucho para el otro y eso no está bien”, lanzó.

La intérprete agregó que, por ahora, está enfocada en su amor propio. Con sus palabras desmintió el romance con Rei, la expareja de Cazzu, pese a que aparecieron imágenes comprometedoras: “Me ocupo de mi trabajo, mi autoestima... Estoy muy enfocada en mí misma, me siento muy cambiada en mi forma de ver las cosas, me estoy cuidando... pasa mucho cuando estás en pareja, viste, que te descuidás un montón. Quiero priorizar estar bien yo, ahora no me siento lista para una relación”.

María Becerra quiere ser mamá

La artista reconoció su gran deseo de tener hijos en un futuro. Aseguró que desde chiquita sueña con ser madre y que le encantaría tener nenas. “Siento que voy a ser una madraza. Estaría bueno, obviamente, tener una pareja estable, pero si en unos años eso no llega.... Me encantaría adoptar o hacer lo que sea, porque yo me muero por ser mamá”, se sinceró ante Gente.

Por último, María Becerra -que se considera una gran tía- expresó que quiere una familia numerosa: “Yo creo que tener hermanos es lo más lindo. Los hermanos son compinches, de repente tu hermana es tu mejor amiga también. Siento que la vida con hermanos es preciosa”.